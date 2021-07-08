Потоп на Кубани: как и 9 лет назад, опять гибли люди и не могли дождаться помощи. Урок Крымска прошел даром?

Утром 7 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Горячий Ключ, в частности в поселок Курортный. Он заявил, что район фактически стоит на дне озера — раньше там был рыбзавод, затем земли продали и оформили под жилую застройку. Ливневки и дороги там не построили.

— Как вообще выдали разрешение на его строительство? В голове не укладывается. Будем разбираться в этом вопросе уже вместе с прокуратурой, — возмущался губернатор.

Жительница поселка Курортного Лариса рассказала порталу 93.RU, что раньше на месте района были искусственные озера, а часть улиц находится еще ниже. Наша собеседница уточнила, что ее соседи живут в этом месте уже 25 лет и никогда ничего подобного не было:

— Простите, кто знал, что здесь подтопляемая зона? Если выдают разрешения на строительство, значит, нормально всё. При чём здесь народ? «Вы же знали, где строились», — это слова губернатора. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», вот это сейчас наша ситуация.

По словам Ларисы, света в поселке до сих пор нет, сейчас сотрудники водоканала копают траншеи, чтобы вода уходила. При этом в центре Горячего Ключа уже всё убрали, будто потопа и не было. Также женщина рассказала, что вокруг микрорайона есть обводные каналы, которые должны уводить потоки воды в реку Псекупс. Однако они заросли, а администрация не чистит русло.