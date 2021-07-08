Потоп на Кубани: как и 9 лет назад, опять гибли люди и не могли дождаться помощи. Урок Крымска прошел даром?

В Краснодарском крае с 4 июля бушует непогода. Уже погибли 11 человек. Люди в эти дни не случайно вспоминают трагедию девятилетней давности. Тогда, 6 июля, затопило Крымск, погиб, по официальным данным, 171 человек. Дожди шли четыре дня. Люди гибли, потому что к ним никто не приходил на помощь, не работали средства оповещения. Отчасти, при нынешнем потопе можно было наблюдать то же самое. Слава богу, до масштабов той трагедии не дошло, но во многих семьях беда случилась немалая. Журналисты 93.RU рассказывают о происходящем на Кубани.
Что изменилось за девять лет
По чудовищному совпадению потоп в Краснодарском крае случился 6 июля — в день девятой годовщины наводнения в Крымске. В этом году от стихийного бедствия погибли уже 11 человек: в Сочи, Анапе, Туапсинском районе и Горячем Ключе. Это число может вырасти, потому что несколько человек до сих пор не нашли. С 2012 года власти края частично провели работу над ошибками. Например, МЧС начало чаще присылать СМС о непогоде, в некоторых районах в случае опасности начала звучать сирена. Вот только на практике оказалось, что оповещения доходят далеко не всем, а местами сигналы настолько тихие, что не способны даже разбудить местных жителей.
Еще одна проблема — нехватка сотрудников МЧС. Никто из пострадавших во время потопа так и не дождался спасателей — якобы они были заняты на других, более бедственных улицах. Мы не знаем, правда это или нет, потому что в пресс-службе ведомства 7 июля редакции так и не предоставили комментарий. Опять, как девять лет назад — «спасение утопающих — дело рук самих утопающих»?
Утром 7 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Горячий Ключ, в частности в поселок Курортный. Он заявил, что район фактически стоит на дне озера — раньше там был рыбзавод, затем земли продали и оформили под жилую застройку. Ливневки и дороги там не построили.
— Как вообще выдали разрешение на его строительство? В голове не укладывается. Будем разбираться в этом вопросе уже вместе с прокуратурой, — возмущался губернатор.
Жительница поселка Курортного Лариса рассказала порталу 93.RU, что раньше на месте района были искусственные озера, а часть улиц находится еще ниже. Наша собеседница уточнила, что ее соседи живут в этом месте уже 25 лет и никогда ничего подобного не было:
— Простите, кто знал, что здесь подтопляемая зона? Если выдают разрешения на строительство, значит, нормально всё. При чём здесь народ? «Вы же знали, где строились», — это слова губернатора. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», вот это сейчас наша ситуация.
По словам Ларисы, света в поселке до сих пор нет, сейчас сотрудники водоканала копают траншеи, чтобы вода уходила. При этом в центре Горячего Ключа уже всё убрали, будто потопа и не было. Также женщина рассказала, что вокруг микрорайона есть обводные каналы, которые должны уводить потоки воды в реку Псекупс. Однако они заросли, а администрация не чистит русло.
— Я не думаю, что губернатор не знал о выдаваемых разрешениях. Без него кто бы тут какие разрешения выдал? Просто сейчас из-за этого шума они начинают создавать какую-то деятельность, а потом опять всё благополучно затихнет и вернется на круги своя, — возмущается Лариса.
И всё опять как будто повторяется. Нечищеные русла рек, неподготовленность ливневок. На что и на кого надеяться людям? Вот истории, которые пострадавшие рассказывали журналистам 93.RU.
Станица Пятигорская, Горячий Ключ
Александр Куба недавно переехал в Горячий Ключ из Свердловской области вместе с женой, шестилетним сыном и полуторагодовалой дочкой. Вечером 5 июля его супруга уехала на работу на сутки, а он остался дома с детьми. Около 22:00 вся семья легла спать, а уже в полночь начала работать сирена:
— Я подумал что машину вскрывают, подбежал к окну и увидел огромный поток воды! Набрал жене, чтобы она звонила в МЧС, а сам разбудил детей и собрал документы.
Во время сборов Александр отметил уровень воды, чтобы понять ситуацию. По его словам, вода прибывала где-то до 02:00, а ближе к 03:00 пошла на убыль. Мужчина не решился уходить из дома в одиночку с детьми и всё время стоял возле выхода:
— Стояли у выхода, боялся, что дом не устоит. Просто в такой ситуации впервые, тем более с двумя детьми. Поначалу была мысль уходить, но потом понял, что идти некуда. Вода везде.
Жена Александра не переставая звонила спасателям, и каждый раз ей говорили, что они уже рядом. Никто к семье так и не приехал:
— Звонили несколько раз, потом я жене сказал, чтобы больше не звонила, потому что вода пошла на спад. Из МЧС так никто и не объявился, но я их не виню. Значит, они где-то были нужнее.
К слову, мы тоже подумали, когда в очередной раз пытались добиться ответа из МЧС, что у них всегда находятся дела поважнее. Поэтому дождаться просто нереально.
Около 05:30 Александр уложил детей спать, а сам заснуть так и не смог. Во время наводнения он потерял машину и собаку, которая утонула во дворе.
Джубга
Мария Лисицкая с полуторагодовалым сыном и родителями приехала в Джубгу в гости к друзьям. Утром в понедельник начался сильный ливень, который не прекращался целый день. Примерно в 22:00 девушка уложила ребенка и уснула вместе с ним, но через какое-то время проснулась от шума воды.
— Будто кто-то из ведра нарочно выливал воду нам под дверь. Мы быстро вскочили и поняли, что уже стоим по щиколотку в воде. Мы подбежали к входной двери и открыли ее, но тут же закрыли назад, потому что нас окатило холодной речной водой почти по пояс.
Вода начала быстро заполнять комнаты. Мария в пижаме и босиком схватила ребенка и теплые вещи, чтобы одеть его уже на улице. Она боялась, что не успеет сделать это в доме. Часть вещей Мария забросила на второй этаж, надеясь, что вода туда не дойдет, а самое ценное забрала с собой. Так же поступили ее родители и другие гости.
— Пока мы собирались, поняли, что вода поднимается всё выше и выше. Думали, что можно забраться на второй этаж и ждать там, но вдруг его тоже затопит. Я крепко взяла ребенка, и мы с мамой начали открывать дверь. Там был такой подъем воды, что нам это удалось не сразу.
Когда дверь удалось открыть, на улице было уже много воды. Мария с сыном и мамой выбежали со двора и ушли вверх по улице, чтобы там найти ночлег.
— Слава Богу, что в такие бедственные моменты люди сплачиваются и начинают помогать друг другу! Спасибо водителю автомобиля, который великодушно пустил нас погреться к себе, и большая благодарность школе поселка Джубга за то, что приютила нас и других жителей на ночлег, обеспечив водой и спальными местами!
Мария рассказывает, что выбежала из дома босиком и в пижаме, но поняла это уже тогда, когда очутилась в тепле и безопасности. Ее мать со знакомой и вовсе оказались в разной обуви — все собирались очень быстро. Друзья семьи остались дома на втором этаже. По словам Марии, им повезло, и вода до них не дошла, затопив только первый этаж.
Спасателям звонили друзья Марии, которые как раз и остались на втором этаже. Но до них сотрудники МЧС тоже так и не доехали, объяснив это тем, что уровень воды уже начал опускаться, а они сами нужны на других улицах.
Интересно и другое — сирены люди слышали только днем. К вечеру, когда стихия бушевала вовсю, никаких сигналов не было. Также не поступало призывов к эвакуации:
— Нам сказали [днем], что они каждый год звучат, поэтому можно не переживать. К вечеру мы их уже не слышали. И странно, что не было призыва к эвакуации. Не было никаких предупреждений.
После наводнения вся техника, блендеры, холодильники, «соевая корова» (кухонный комбайн), одежда, посуда и другие вещи вышли из строя и уже непригодны для использования. Также всю провизию и продукты затопило. Сейчас Мария пытается помочь друзьям и организовала в соцсетях сбор средств на восстановление.
Горячий Ключ
Лариса живет в коттеджном поселке «Курортный» в Горячем Ключе. Около 01:30 прозвучала сирена, семья проснулась, быстро собралась и вышла на улицу. Вокруг было темно, и люди не сразу поняли, что происходит. Никаких сообщений от МЧС они не получали, предупреждений тоже не было. О проблеме и последних новостях местные жители узнавали из пабликов в соцсетях.
Когда все немного успокоилось, они вернулись домой. Около 04:00 соседи снова разбудили Ларису и ее семью. Они рассказали, что прорвало дамбу в развлекательном центре неподалеку. Вода начала очень быстро прибывать, люди успели взять с собой документы и выбежать из своих домов.
— Мы в чём было выскочили, схватили документы. Вода прибыла буквально за 10 минут, некоторые даже машины не успели вывезти со дворов. Представляете, какой был ужас? Ничего понять не можем. Особо паники не было, все быстро и организованно на машинах выезжали. Но это было очень страшно, руки тряслись.
Люди на машинах выехали наверх и стали наблюдать за происходящим. Уже днем местные жители самостоятельно наняли экскаватор, чтобы он вырыл траншею для отвода воды от домов.
— Волна текла с сумасшедшей скоростью, топила наши дома. Слава Богу, именно в наш дом вода не зашла. Но многие дома до сих пор (по данным на 20:00 6 июля. — Прим. ред.) стоят в воде по окна, люди не могут попасть домой, — рассказывает Лариса.
По словам женщины, сирена звучала очень тихо, и поэтому многие от нее не проснулись. Один из жителей на машине поехал по поселку и начал сигналить и кричать, что прорвало дамбу и надо срочно уходить. Из-за этого не все успели собрать вещи.
Когда начался потоп, у МТС пропала связь. Света тоже не было. Работал только оператор Tele2, поэтому звонить можно было не со всех телефонов. Похожая ситуация была в Крымске.
Архипо-Осиповка
Владелец небольшого гостевого дома на берегу Черного моря рассказал 93.RU, что он обошелся малым ущербом — к нему вода только немного подошла. Наводнение размыло пляж, потоки зашли во многие дворы и затопили дома. Вечером 6 июля специалисты расчищали село, убирали горы выброшенного на берег леса и мусора:
— Работы дня на три, а там опять обещают дожди. Видимо, люди прогневали небеса и планету, потому что за 40 лет проживания такая масштабная стихия впервые.
Мы не стали напоминать про Крымск. Похоже, у каждого бывает только своя трагедия.