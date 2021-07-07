В Тюмени мужчина в маске взял заложников в банке и потребовал 15 миллионов

Вооруженные силовики в Тюмени окружили здание Сбербанка на Червишевском тракте. Как передает 72.RU, дорогу рядом с отделением банка перекрыли, с перебоями работает интернет и сотовая связь. Очевидцы сообщают о заложниках в банке, эту же информацию подтвердили источники в полиции. Как пишет Baza, мужчина в маске, с рюкзаком, из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. По данным 72.RU, речь идет о 13 миллионах.

В заложниках у мужчины двое сотрудников. Банк расположен в жилом доме, из здания уже вывели всех людей.