В Тюмени мужчина в маске взял заложников в банке и потребовал 15 миллионов

Вооруженные силовики в Тюмени окружили здание Сбербанка на Червишевском тракте. Как передает 72.RU, дорогу рядом с отделением банка перекрыли, с перебоями работает интернет и сотовая связь. Очевидцы сообщают о заложниках в банке, эту же информацию подтвердили источники в полиции. Как пишет Baza, мужчина в маске, с рюкзаком, из которого торчат провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. По данным 72.RU, речь идет о 13 миллионах.
В заложниках у мужчины двое сотрудников. Банк расположен в жилом доме, из здания уже вывели всех людей.
На место ЧП приехал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он будет обсуждать условия, которые выдвинул преступник.
В тюменской полиции подтвердили, что неизвестный потребовал деньги, угрожая «опасным предметом» в сумке.
— В 9 часов 20 минут (7.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
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Обновлено в 09:59 мск: Захвативший заложников в банке задержан, пострадавших нет.