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На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26: выживших нет

Самолет перестал выходить на связь сегодня

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На борту Ан-26 было 28 человек, включая двух несовершеннолетних

На борту Ан-26 было 28 человек, включая двух несовершеннолетних

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Обломки самолета Ан-26, пропавшего сегодня днем на Камчатке, нашли в четырех километрах от поселка Палана. По данным источника «Интерфакса», самолет столкнулся со скалой при заходе на посадку. Обломки обнаружены со стороны береговой линии.

Ан-26 с 22 пассажирами и шестью членами экипажа выполнял плановый полет из Петропавловска-Камчатского в Палану. За некоторое время до посадки борт перестал выходить на связь, после чего МЧС начало его поиски. О проблемах на борту экипаж не докладывал. В санавиации сообщили, что все пассажиры и экипаж, предварительно, погибли. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что Ан-26 предположительно, разбился при заходе на второй круг при посадке.

Первое фото с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Первое фото с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке

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Часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в четырех километрах от побережья, сообщает Тихоокеанский флот. К месту крушения отправились спасатели на вездеходах. Сообщается, что передвижение осложнено темным временем суток (на Камчатке уже поздний вечер) и морским приливом. СК рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета, ошибка пилотирования.

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Камчаткаавиакатастрофапропал самолетАн-26
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