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В центре Новосибирска столкнулись три машины: двух человек увезли на скорой

На месте происшествия работали пожарные

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Авария произошла около полудня

Авария произошла около полудня

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В центре Новосибирска столкнулись три автомобиля

27 июня около 12 часов произошла авария на пересечении Советской и Вокзальной магистрали в Новосибирске. На место происшествия вызвали скорую и пожарных.

— Я проезжал мимо. Было заметно, что больше всего пострадало такси. Третья машина, возможно, прошла по касательной. На месте пожарная и скорая, — сообщил в редакцию очевидец.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что участниками аварии стали три машины. Автомобиль Datsun перевернулся.

— В Datsun два пострадавших — водитель и пассажир, — уточнили в ГИБДД. — Их отвезли в больницу.

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аварияцентр Новосибирска
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