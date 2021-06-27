В центре Новосибирска столкнулись три машины: двух человек увезли на скорой

В центре Новосибирска столкнулись три автомобиля
27 июня около 12 часов произошла авария на пересечении Советской и Вокзальной магистрали в Новосибирске. На место происшествия вызвали скорую и пожарных.
— Я проезжал мимо. Было заметно, что больше всего пострадало такси. Третья машина, возможно, прошла по касательной. На месте пожарная и скорая, — сообщил в редакцию очевидец.
В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что участниками аварии стали три машины. Автомобиль Datsun перевернулся.
— В Datsun два пострадавших — водитель и пассажир, — уточнили в ГИБДД. — Их отвезли в больницу.