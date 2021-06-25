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В Ленинградской области разбился вертолет Ми-8

Экипаж — три человека — погибли

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Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет

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В Ленинградской области упал вертолет Ми-8. ЧП произошло в Гатчинском районе. Вертолет принадлежал Росгвардии. По предварительным данным, весь экипаж — пилот, второй пилот и бортинженер — погибли, — сообщает «Фонтанка».

— Там уже белый дым, почти затушили. Я примерно в 30 км от места нахожусь. Вижу из окна, — сообщил очевидец.

Вертолет принадлежит Северо-Западному округу Росгвардии, он выполнял полет без вооружения.

«Транспортный боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, экипаж в составе трех военнослужащих погиб», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии.

По данным местной администрации, воздушное судно упало в поле рядом с деревней Корпикюля. Жилые дома не задело.

На прошлой неделе в Кемеровской области разбился самолет, в котором летели парашютисты. Четыре человека погибли.

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Ленинградская областьразбился вертолет
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