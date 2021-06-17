В затопленной Керчи за лодкой главы Крыма плыли трое мужчин. Кто эти люди

Несмотря на все ужасы, с которыми столкнулись жители затопленной этим утром Керчи, в ЧС нашлось место и казусам. Один из них — три человека, которые плыли вольным стилем за лодкой губернатора Крыма, пока тот оценивал масштабы разрушения. Видео с их участием стало гвоздем губернаторского визита и разлетелось по всему Интернету быстрее остальных кадров наводнения.
Во время экскурсии глава города и руководитель местного МЧС признавались Сергею Аксенову, что технически ничего не могут сделать с ситуацией. И на фоне этой казалось бы человеческой трагедии плыли эти трое. Мужчины, которых поначалу никто не хотел признавать.
Первые две мысли, которые могут появиться при виде отважных пловцов — это телохранители или спасатели. Даже советник Аксенова объяснил, что это спасатели, направлявшиеся к городской больнице, а «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти».
Но почему-то в местном МЧС поспешили заявить, что никакие это не их сотрудники, а «гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение».
— Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова, — заявили в управлении, добавив, что участники заплыва вернулись на берег «счастливыми и довольными», помощь им не понадобилась.
Спецслужбы могли бы и дальше смещать акцент с потопа на судьбу трех неизвестных, но в дело вмешался сам Сергей Аксенов, который раскрыл все карты.
— Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах, — рассказал губернатор Крыма. — Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был. Мы проехали в больницу, ее нужно было осмотреть. Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро. Если кто-то хотел, чтобы я полтора часа ждал гидрокостюм моего размера. Ну, хорошо. В следующий раз буду возить с собой.
Также Аксенов отметил, что надо ждать, пока уйдет вода (по прогнозу, на это понадобится от четырех часов до суток), и только потом подсчитывать убытки и решать, кому и как помогать.
На данный момент известно, что в результате ЧП, когда автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой, в Керчи оказались подтоплены 12 домов и больница.