В затопленной Керчи за лодкой главы Крыма плыли трое мужчин. Кто эти люди

Несмотря на все ужасы, с которыми столкнулись жители затопленной этим утром Керчи, в ЧС нашлось место и казусам. Один из них — три человека, которые плыли вольным стилем за лодкой губернатора Крыма, пока тот оценивал масштабы разрушения. Видео с их участием стало гвоздем губернаторского визита и разлетелось по всему Интернету быстрее остальных кадров наводнения.



Во время экскурсии глава города и руководитель местного МЧС признавались Сергею Аксенову, что технически ничего не могут сделать с ситуацией. И на фоне этой казалось бы человеческой трагедии плыли эти трое. Мужчины, которых поначалу никто не хотел признавать.

