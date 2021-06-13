Приезжий воровал машины в Новосибирске и требовал выкуп. Иначе он угрожал их повредить

В Новосибирске задержали серийного вора машин
В Новосибирске полицейские задержали мужчину, совершившего серию краж легковых автомобилей. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Алтайского края. Он успел украсть пять автомобилей. После угона злоумышленник предлагал владельцам вернуть их автомобиль за денежное вознаграждение.
Полицейские установили, что преступник прибыл в Новосибирск с целью кражи автомобилей и снял квартиру в Кировском районе. Он присматривал автомобили среднего класса марок «Ниссан» и «Тойота» стоимостью до 300 тысяч рублей. По ночам он блокировал охранную сигнализацию автомобиля, вскрывал двери и замки зажигания. Также угонщик оставлял записки, адресованные владельцам похищенных автомобилей, предлагая вернуть имущество за денежное вознаграждение. Сумма выкупа варьировалась от 60 до 160 тысяч рублей. В случае отказа злоумышленник угрожал повредить имущество.
У одной из потерпевших автомобиль был украден с улицы Титова. Она перевела на счет злоумышленника 60 тысяч рублей и обратилась в полицию. Украденный автомобиль нашли на улице Немировича-Данченко и передали владелице.
Подозреваемого задержали при попытке повреждения одного из похищенных автомобилей. В итоге нашли четыре автомобиля, числившихся в розыске. Транспортные средства вернули владельцам. Всего в полицию в период с апреля по май 2021 года от владельцев поступило пять заявлений о краже автомобилей.
В квартире в Кировском районе, где проживал задержанный, нашли сканирующее устройство, мобильные телефоны и сим-карты. В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к четырем фактам кражи и одной попытке хищения автомобилей на территории Ленинского района Новосибирска. Общую сумму ущерба устанавливают.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Фигурант признал свою вину. Он находится под стражей. Расследование уголовных дел продолжается.
Не стоит думать, что установка систем защиты способна стать гарантией от кражи. Важно помнить, что слабые места есть даже в защищенных автомобилях.