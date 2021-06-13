Приезжий воровал машины в Новосибирске и требовал выкуп. Иначе он угрожал их повредить

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, совершившего серию краж легковых автомобилей. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Алтайского края. Он успел украсть пять автомобилей. После угона злоумышленник предлагал владельцам вернуть их автомобиль за денежное вознаграждение.

Полицейские установили, что преступник прибыл в Новосибирск с целью кражи автомобилей и снял квартиру в Кировском районе. Он присматривал автомобили среднего класса марок «Ниссан» и «Тойота» стоимостью до 300 тысяч рублей. По ночам он блокировал охранную сигнализацию автомобиля, вскрывал двери и замки зажигания. Также угонщик оставлял записки, адресованные владельцам похищенных автомобилей, предлагая вернуть имущество за денежное вознаграждение. Сумма выкупа варьировалась от 60 до 160 тысяч рублей. В случае отказа злоумышленник угрожал повредить имущество.