«Всем выйти и отойти от здания»: в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников «МЕГИ»

В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников «МЕГИ»
В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «МЕГА» — всем сказали отойти от здания.
— «МЕГУ» эвакуировали по техническим причинам. Сказали: «Всем выйти и отойти от здания», — рассказала журналисту НГС читательница Светлана.
По ее словам, туда проехали скорые.
Руководитель отдела маркетинга «МЕГА Новосибирск» Иван Баталов пояснил журналисту НГС, что возникли технические сложности:
— Уже устранили, эвакуация завершается, посетители вот-вот будут возвращаться в молл.
В пресс-службе ГУ МЧС журналисту НГС сообщили, что их сотрудники не задействованы.
В январе 2021 года мы тоже писали об эвакуации в ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске: тогда там образовалась пробка из-за того, что посетители начали разъезжаться.