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«Всем выйти и отойти от здания»: в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников «МЕГИ»

По имеющейся информации, это произошло по техническим причинам

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Посетители и сотрудники вышли на улицу

Посетители и сотрудники вышли на улицу

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В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников «МЕГИ»

В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «МЕГА» — всем сказали отойти от здания.

— «МЕГУ» эвакуировали по техническим причинам. Сказали: «Всем выйти и отойти от здания», — рассказала журналисту НГС читательница Светлана.

По ее словам, туда проехали скорые.

Руководитель отдела маркетинга «МЕГА Новосибирск» Иван Баталов пояснил журналисту НГС, что возникли технические сложности:

— Уже устранили, эвакуация завершается, посетители вот-вот будут возвращаться в молл.

В пресс-службе ГУ МЧС журналисту НГС сообщили, что их сотрудники не задействованы.

В январе 2021 года мы тоже писали об эвакуации в ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске: тогда там образовалась пробка из-за того, что посетители начали разъезжаться.

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