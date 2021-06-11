«Боюсь я!»: как жила и чем занималась мать-убийца, уронившая с балкона свою 3-летнюю дочь (18+)

Смерть малышки, которую мать уронила с шестого этажа, — ужас, который ни один нормальный человек не сможет забыть никогда. В социальных сетях на
«У нее был диагноз»
Бабушка Алёны со стороны матери, Оксана Юрьевна (имя изменено. —
— У нее был диагноз, в детстве она стояла на учете у психиатра, — уточнила в разговоре с журналистом 63.RU бабушка подозреваемой.
Так было до 2012 года. Когда девушке было
— Я стала ее опекуном. Внучка убегала из дома, я искала ее с полицией и просто не знала, что с ней делать, — рассказывает Оксана Юрьевна.
Органы опеки предложили бабушке отправить внучку в небольшой детский дом в Ульяновской области. Там девушка прожила один год и даже отпраздновала свой выпускной. Одноклассники вспоминают ее как вполне адекватную, тихую девочку.
— Мы обе были прилежными ученицами, всегда с хорошими оценками. Сама девушка не пила и не курила, по крайней мере, во время обучения, — рассказывает одноклассница подозреваемой, Екатерина Артёмова (имя и фамилия изменены. —
«Втянули в проституцию»
Окончив школу, Алёна поступила в техникум в родном городе. Правда, с учебой у нее так и не сложилось, студентку отчислили. По словам Оксаны Юрьевны, тогда внучка и начала вести аморальный образ жизни. В
— Позднее выяснилось, что внучка познакомилась с одной девушкой из Самары, которая втянула ее в древнейшую профессию и имела на нее колоссальное влияние. Наше общение ограничили, не оставляли вдвоем. Я думаю, внучка просто боялась людей из этого бизнеса. Они ее чем-то запугали, возможно, втянули в долги. Хотя мне говорили, что это не так и паспорт у нее не отбирали. Внучка просто очень ведомая, она не может сказать нет, — считает Оксана Юрьевна.
О своем занятии Алёна сообщила представителям правоохранительных органов во время одного из первых допросов.
— Она заявляла, что работала проституткой. Но при этом она с дочкой не стояла на учете в подразделениях полиции по делам несовершеннолетних как неблагополучная семья, — рассказал 63.RU источник, знакомый с ситуацией.
Бабушка приезжала к внучке несколько раз, чтобы проследить, как она живет. По ее словам, у семьи всегда не было денег и холодильник был пустой. На вопрос, чем она кормит ребенка, девушка отмалчивалась.
«У меня забрали ребенка, чтобы она его убила»
По словам Оксаны Юрьевны, такой контроль со стороны бабушки молодую маму не устраивал, поэтому она сменила квартиру и не сообщила о своем месте жительства. Оксана Юрьевна говорит, что нашла правнучку случайно: увидела фотографии ребенка в интернете:
— В соцсетях наткнулась на страницу женщины, которая выкладывала фото моей правнучки. Девочка на них всегда улыбалась. Я написала этой женщине, спросила, знает ли она мою внучку. Оказалось, это была продавщица магазина, расположенного недалеко от их дома. Так я выяснила адрес и приехала забирать ребенка в январе
По словам бабушки со стороны отца, Валентины Борисовны (имя изменено. —
Судя по фотографиям в социальных сетях и рассказам Валентины Борисовны, несмотря на свой образ жизни, девушка любила дочь и всегда с восторгом рассказывала о ней своим близким.
Происшествие случилось около 07:00
— На цокольном этаже дома находится офис компании, в которой я работаю. Когда всё случилось, поднимался по лестнице. С верхних этажей доносились громкие детские крики. И вдруг я услышал такой глухой звук падения. Крики прекратились. Когда повернулся, то увидел — на асфальте лежит маленькая девочка вся в крови. Я побежал звонить экстренным службам. Был в шоке, не осознавал, что случилось, — рассказал очевидец.
Версий случившегося несколько, но различаются они небольшими деталями.
По словам источника 63.RU, ночь перед происшествием малышка провела в квартире одна:
— Мама в это время отдыхала в ночном клубе «Метелица». Когда вернулась, дочь спала. Женщина решила отвести ребенка в туалет, разбудила ее. Но та стала капризничать. Чтобы усмирить дочь, женщина поставила девочку на окно балкона, но не удержала ее, и девочка упала.
Очевидцы рассказывали, что женщина свесила свою дочку, держа за маечку. Одежда порвалась, и ребенок упал. До этого девочка кричала и молила о пощаде: «Боюсь я! Боюсь!» — но мать не обращала на это внимания.
Самая жесткая версия — у следователей. По их словам, женщина просто выкинула девочку с балкона. После происшествия она спустилась вниз, вышла на улицу, взяла девочку на руки и затащила в дом. В лифте она трясла ребенка и пыталась привести в чувство, однако малышка умерла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».
10 июня Алёну заключили под стражу на два месяца.
Кто должен ответить за убитого ребенка?
Мы спросили у председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, кто из официальных служб должен понести наказание за это жуткое преступление. Почему в России легко могут забрать детей у родителей за какие-то несерьезные провинности и в упор не замечать настоящей опасности для них.
— Страшная история. Когда случаются подобные трагедии, обычно обвиняют социальные службы, органы опеки, но когда женщина не имела прописки, нигде официально не значилась, претензии кому-либо предъявить трудно. Хотя, если она воспитывалась в детском доме, должно быть всё же какое-то кураторство. Я не говорю о тех методах, когда у нас, у воспитанников детдомов, приходят силой отнимать детей, как у самых уязвимых семей, а о нормальной человеческой помощи. Чтобы молодые люди могли адаптироваться к нормальной жизни. Здесь, судя по всему, ничего этого не было. Никто не задался вопросом, почему она занялась проституцией. Вопрос больше к правоохранительным органам. Почему у нас даже в период пандемии продолжают работать всевозможные ночные клубы, увеселительные заведения, где проводила время эта женщина.
То, что она совершила, это страшное преступление, и она должна за него ответить. Ужасно жаль маленькую девочку. Ее мать, скорее всего, была или пьяной, или под наркотиками. В нормальном состоянии человек такого сделать не может.
В Самару, чтобы забрать тело малышки, приехали обе бабушки подозреваемой: Валентина Борисовна и Оксана Юрьевна. Поговорить с внучкой после случившегося им не удалось. Женщины приняли решение хоронить ребенка в Димитровграде.