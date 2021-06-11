«Боюсь я!»: как жила и чем занималась мать-убийца, уронившая с балкона свою 3-летнюю дочь (18+)

— У нее был диагноз, в детстве она стояла на учете у психиатра, — уточнила в разговоре с журналистом 63.RU бабушка подозреваемой.

Так было до 2012 года. Когда девушке было 15 лет , ее мама умерла, а отец решил, что воспитать ребенка самостоятельно не сможет, и оставил дочку.

— Я стала ее опекуном. Внучка убегала из дома, я искала ее с полицией и просто не знала, что с ней делать, — рассказывает Оксана Юрьевна.

Органы опеки предложили бабушке отправить внучку в небольшой детский дом в Ульяновской области. Там девушка прожила один год и даже отпраздновала свой выпускной. Одноклассники вспоминают ее как вполне адекватную, тихую девочку.