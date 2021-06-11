11 июня пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 72.20
eur 87.81
Тема дня15 жестких ответов на статью о кризисе кадров

Все новости

Все новости

«Боюсь я!»: как жила и чем занималась мать-убийца, уронившая с балкона свою 3-летнюю дочь (18+)

О 24-летней преступнице рассказывают ее родные и знакомые

1 316
3Обсудить

Поделиться

Девушка активно вела социальные сети, выкладывая свои фото и дочки

Девушка активно вела социальные сети, выкладывая свои фото и дочки

Поделиться

Смерть малышки, которую мать уронила с шестого этажа, — ужас, который ни один нормальный человек не сможет забыть никогда. В социальных сетях на 24-летнюю мать-убийцу обрушилась волна ненависти и гневных комментариев. Мы поговорили с родными и знакомыми Алёны (имя изменено. — Прим. ред.), чтобы понять, что ее могло побудить на такое зверство. Можно ли было не допустить трагедии?

«У нее был диагноз»

Бабушка Алёны со стороны матери, Оксана Юрьевна (имя изменено. — Прим. ред.), рассказала, что ее внучка родилась в Димитровграде Ульяновской области. Жила в полноценной семье с мамой и папой, правда, училась в коррекционной школе.

— У нее был диагноз, в детстве она стояла на учете у психиатра, — уточнила в разговоре с журналистом 63.RU бабушка подозреваемой.

Так было до 2012 года. Когда девушке было 15 лет, ее мама умерла, а отец решил, что воспитать ребенка самостоятельно не сможет, и оставил дочку.

— Я стала ее опекуном. Внучка убегала из дома, я искала ее с полицией и просто не знала, что с ней делать, — рассказывает Оксана Юрьевна.

Органы опеки предложили бабушке отправить внучку в небольшой детский дом в Ульяновской области. Там девушка прожила один год и даже отпраздновала свой выпускной. Одноклассники вспоминают ее как вполне адекватную, тихую девочку.

— Мы обе были прилежными ученицами, всегда с хорошими оценками. Сама девушка не пила и не курила, по крайней мере, во время обучения, — рассказывает одноклассница подозреваемой, Екатерина Артёмова (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.).

Ближайшие два месяца Алёна проведет в следственном изоляторе

Ближайшие два месяца Алёна проведет в следственном изоляторе

Поделиться

«Втянули в проституцию»

Окончив школу, Алёна поступила в техникум в родном городе. Правда, с учебой у нее так и не сложилось, студентку отчислили. По словам Оксаны Юрьевны, тогда внучка и начала вести аморальный образ жизни. В 2018 году девушка родила дочку — об отце девочки точной информации нет. Чтобы контролировать воспитание правнучки, бабушка сняла им квартиру недалеко от своего дома. Но оставаться жить в Димитровграде молодая мама не планировала, поэтому в один из вечеров собрала вещи, взяла дочь и уехала в Самару.

— Позднее выяснилось, что внучка познакомилась с одной девушкой из Самары, которая втянула ее в древнейшую профессию и имела на нее колоссальное влияние. Наше общение ограничили, не оставляли вдвоем. Я думаю, внучка просто боялась людей из этого бизнеса. Они ее чем-то запугали, возможно, втянули в долги. Хотя мне говорили, что это не так и паспорт у нее не отбирали. Внучка просто очень ведомая, она не может сказать нет, — считает Оксана Юрьевна.

О своем занятии Алёна сообщила представителям правоохранительных органов во время одного из первых допросов.

— Она заявляла, что работала проституткой. Но при этом она с дочкой не стояла на учете в подразделениях полиции по делам несовершеннолетних как неблагополучная семья, — рассказал 63.RU источник, знакомый с ситуацией.

Бабушка приезжала к внучке несколько раз, чтобы проследить, как она живет. По ее словам, у семьи всегда не было денег и холодильник был пустой. На вопрос, чем она кормит ребенка, девушка отмалчивалась.

«У меня забрали ребенка, чтобы она его убила»

Поделиться

По словам Оксаны Юрьевны, такой контроль со стороны бабушки молодую маму не устраивал, поэтому она сменила квартиру и не сообщила о своем месте жительства. Оксана Юрьевна говорит, что нашла правнучку случайно: увидела фотографии ребенка в интернете:

— В соцсетях наткнулась на страницу женщины, которая выкладывала фото моей правнучки. Девочка на них всегда улыбалась. Я написала этой женщине, спросила, знает ли она мою внучку. Оказалось, это была продавщица магазина, расположенного недалеко от их дома. Так я выяснила адрес и приехала забирать ребенка в январе 2020 года. Мы всё оформили официально, внучка написала на меня доверенность, и я увезла правнучку в Димитровград. В июле 2020 года встал вопрос с устройством девочки в детский сад, но в органах опеки мне сказали: «Пусть приезжает мать и всё оформляет, она не лишена родительских прав и должна сама этим заниматься». Все мои доводы они игнорировали. Внучка приехала, ей передали малышку, хотя в Самаре у них не было прописки. У меня забрали ребенка, чтобы она его убила.

По словам бабушки со стороны отца, Валентины Борисовны (имя изменено. — Прим. ред.), пристроить дочку в детский сад в Самаре у девушки все-таки получилось. Девочку отдали в частное дошкольное заведение.

Судя по фотографиям в социальных сетях и рассказам Валентины Борисовны, несмотря на свой образ жизни, девушка любила дочь и всегда с восторгом рассказывала о ней своим близким.

Происшествие случилось около 07:00 8 июня во дворе одного из многоэтажных домов. Свидетелем стал мужчина, который шел на работу. Он был так ошарашен, что ничего не смог сделать.

— На цокольном этаже дома находится офис компании, в которой я работаю. Когда всё случилось, поднимался по лестнице. С верхних этажей доносились громкие детские крики. И вдруг я услышал такой глухой звук падения. Крики прекратились. Когда повернулся, то увидел — на асфальте лежит маленькая девочка вся в крови. Я побежал звонить экстренным службам. Был в шоке, не осознавал, что случилось, — рассказал очевидец.

Версий случившегося несколько, но различаются они небольшими деталями.

Ребенок выпал с шестого этажа

Ребенок выпал с шестого этажа

Поделиться

По словам источника 63.RU, ночь перед происшествием малышка провела в квартире одна:

— Мама в это время отдыхала в ночном клубе «Метелица». Когда вернулась, дочь спала. Женщина решила отвести ребенка в туалет, разбудила ее. Но та стала капризничать. Чтобы усмирить дочь, женщина поставила девочку на окно балкона, но не удержала ее, и девочка упала.

Очевидцы рассказывали, что женщина свесила свою дочку, держа за маечку. Одежда порвалась, и ребенок упал. До этого девочка кричала и молила о пощаде: «Боюсь я! Боюсь!» — но мать не обращала на это внимания.

Самая жесткая версия — у следователей. По их словам, женщина просто выкинула девочку с балкона. После происшествия она спустилась вниз, вышла на улицу, взяла девочку на руки и затащила в дом. В лифте она трясла ребенка и пыталась привести в чувство, однако малышка умерла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».

10 июня Алёну заключили под стражу на два месяца.

Кто должен ответить за убитого ребенка?

Мы спросили у председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой, кто из официальных служб должен понести наказание за это жуткое преступление. Почему в России легко могут забрать детей у родителей за какие-то несерьезные провинности и в упор не замечать настоящей опасности для них.

— Страшная история. Когда случаются подобные трагедии, обычно обвиняют социальные службы, органы опеки, но когда женщина не имела прописки, нигде официально не значилась, претензии кому-либо предъявить трудно. Хотя, если она воспитывалась в детском доме, должно быть всё же какое-то кураторство. Я не говорю о тех методах, когда у нас, у воспитанников детдомов, приходят силой отнимать детей, как у самых уязвимых семей, а о нормальной человеческой помощи. Чтобы молодые люди могли адаптироваться к нормальной жизни. Здесь, судя по всему, ничего этого не было. Никто не задался вопросом, почему она занялась проституцией. Вопрос больше к правоохранительным органам. Почему у нас даже в период пандемии продолжают работать всевозможные ночные клубы, увеселительные заведения, где проводила время эта женщина.

То, что она совершила, это страшное преступление, и она должна за него ответить. Ужасно жаль маленькую девочку. Ее мать, скорее всего, была или пьяной, или под наркотиками. В нормальном состоянии человек такого сделать не может.

Девушку в Октябрьский районный суд Самары доставили под конвоем

Девушку в Октябрьский районный суд Самары доставили под конвоем

Поделиться

В Самару, чтобы забрать тело малышки, приехали обе бабушки подозреваемой: Валентина Борисовна и Оксана Юрьевна. Поговорить с внучкой после случившегося им не удалось. Женщины приняли решение хоронить ребенка в Димитровграде.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

мать убила ребенкаребенок разбилсяубийство ребенкауронила ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...