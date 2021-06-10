«Кровь смешалась с землей»: дочь пытается добиться наказания властей за растерзанную собаками мать

Кто должен ответить за смерть Зинаиды Никандровны

Когда происходит подобное, виноваты не животные, а люди, которые это допустили. В данном случае, местные власти, которые не думают о безопасности людей. Но получится ли у дочери заставить кого-то ответить за смерть матери? Вот что по этому поводу говорят юристы:

Адвокат Андрей Соколов:



— Родственники погибшей уже большие молодцы, что смогли добиться возбуждения уголовного дела. Однако проблема в том, что статья 238 «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности» как правило, очень редко применяется. В ней лежит очень большой политический ресурс. Если дело пожелают заболтать, то уголовной ответственности для виновных добиться не получится. Гражданская с выплатой компенсации точно будет, но посадят ли кого-то, большей вопрос. Чтобы точно привлечь виновных к уголовной ответственности, нужно разобраться, был ли у администрации контракт на отлов животных, найти виновных и добиться переквалификации дела.



Адвокат дочери женщины, которую растерзали собаки, Елена Ларина:



— Сейчас мы провели очень большую работу. Следователи еще не установили виновных, но вероятнее всего, дело переквалифицируют на статью «Халатность».



Для Ирины сейчас важно не просто добиться правильного рассмотрения уголовного дела, а сподвигнуть власти на изменения законодательства. Это не единственная такая трагедия в России за последнее время. Это и растерзанный мальчик из Башкирии, который был съеден собаками и серия жестоких нападений псов в Улан-Удэ, один из пострадавших детей был прооперирован в Москве, у него полностью сняли скальп и восстанавливаться ребенок будет до 18 лет, сейчас ему только 11.



Привлечь к ответу региональных властей у нас, скорее всего, не выйдет, но возможно о проблеме начнут говорить на высшем уровне. В современном мире неправильно ставить жизнь человека в зависимость поведения животного.

Мы следим за ситуацией.