«Кровь смешалась с землей»: дочь пытается добиться наказания властей за растерзанную собаками мать

Страшная трагедия произошла под Самарой, в микрорайоне Южный город. Там собачья стая набросилась на 63-летнюю женщину и буквально разорвала несчастную. Зинаиду Смехнову чуть живую довезли до больницы, но спасти медики ее не смогли: слишком серьезными были раны. Сейчас дочь Зинаиды Никандровны пытается найти виновных и заставить власти ответить за смерть матери. Журналисты 63.RU разбирались в случившемся.
«Мама воспитывала нас одна»
Зинаида Никандровна была еще вполне энергичной моложавой женщиной. Ей бы жить и жить еще, внуков растить, детям помогать. Она родилась в многодетной семье в Кемеровской области. Их было шестеро: пять девочек и один мальчик. Получать высшее образование по инженерной специальности женщина уехала в Краснодар, окончила университет и по распределению попала в Бузулук. Вышла замуж, родила двоих детей, работала на заводах. Никогда не ленилась и даже на пенсии продолжала заниматься делом, работала в строительной фирме заведующей столовой.
— Нам было 10–13 лет, когда мама развелась и стала воспитывать нас одна. Благодаря ей мы с сестрой окончили школу с отличием. Она была очень доброй и отзывчивой. На всем экономила, чтобы обеспечить семью, а после помогала с воспитанием трех внуков и внучки. Мама буквально жила ради нас, — рассказывает о маме дочь Зинаиды Никандровны, Ирина.
Зинаида Никандровна любила путешествовать, объездила страны Европы и Азии. Очень тепло относилась к своим цветам, ухаживала за ними:
— Каждый день мама занималась пилатесом. Это был человек с активной жизненной позицией — всегда на позитиве.
В Южный город Зинаида Никандровна вместе с дочерьми и внуками переехала из Бузулука 3 года назад. Это была идея Ирины. Она приехала первой, а после помогла перебраться и остальным членам семейства.
«Утром вышла на прогулку»
19 мая, когда случилась трагедия, был обычным днем. Ирина собирала детей в детский сад, а Зинаида Никандровна решила не ждать жаркой погоды и перенести свою привычную прогулку в поле на утро:
— Мама очень любила природу, гулять на свежем воздухе вдали от оживленных улиц. Это поле — идеальное место для прогулок, по мнению многих местных жителей. Там протоптаны проселочные дорожки. В то утро мама пошла туда гулять. А через некоторое время раздался телефонный звонок. На другом конце была незнакомая девушка. Она сказала, что маму растерзала стая собак.
Позвонила Ирине сотрудница конного клуба, который расположен недалеко от места трагедии, Ольга. Девушка каталась на лошади и увидела, что псы напали на женщину. Кроме дочери пострадавшей, Ольга успела сделать еще один звонок — хозяйке конного клуба, которая живет недалеко от места трагедии.
— Мы с мамой живем в частном доме, недалеко от места, где напали на женщину. Вскочили и сразу побежали помогать. Собаки увидели нас и начали кидаться, мы еле отбились от них. По полю уже ехала дочь пострадавшей на машине. Я вызвала скорую, — рассказала хозяйка конного клуба Лидия.
«Псы сняли скальп»
Картина была ужасающей. Тело Зинаиды Никандровны было разодрано в клочья, но она была жива.
— Когда увидела маму, у меня был шок. На ее теле были множественные рваные раны, кровь смешалась с землей. Псы полностью сняли скальп, рядом лежали три куска кожи вместе с волосами. Я собирала их в надежде, что врач пришьет. Еще было оторвано ухо. Мама пыталась говорить и была в сознании, — вспоминает Ирина.
Зинаиду отвезли в больницу Пирогова в тяжелом состоянии. Принимал женщину заведующий хирургическим отделением.
— Он сказал, что видит такое первый раз. По его словам, собаки маму даже не рвали, а уже ели, — говорит дочь Зинаиды.
Несколько дней женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делали все возможное, но спасти несчастную женщину не удалось. 26 мая она умерла. По словам Ирины, семья до последнего верила, что все будет хорошо:
— Мы думали, что она выкарабкается. Все-таки мама была очень сильной, спортивной. Но состояние было очень тяжелое.
Сейчас дочь погибшей пытается добиться наказания виновных. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Судя по такой квалификации, к ответственности должны привлечь местные власти и тех, кто занимается отловом животных.
«Зачинщиком, скорее всего, был алабай»
Проблема с бездомными собаками в Южном городе существует давно. Местные жители говорят, что животные гуляют не только в поле, но и на территории дворов. Посмотрите, какие кадры удалось снять одному из горожан через несколько дней после трагедии.
Сейчас дочь погибшей женщины вместе с адвокатом собирают заявления от других жителей микрорайона, которые также пострадали от нападения агрессивных животных. Глава сельского поселения Лопатино (в его состав входит микрорайон Южный город. — Прим. ред.) Владимир Жуков от комментариев отказался. Он заявил, что все материалы передал следователям и разглашать их запрещено.
Нам удалось выяснить, что некоторое время назад отловом животных в Южном городе занимался приют «Хати». Вот что рассказала руководитель организации Елена Борисенко:
— Никаких договорных обязательств на момент трагедии у нас с администрацией не было. Мы выезжали иногда по просьбе властей за отдельную плату, но последние два раза так и не получили деньги. Сразу после случившегося нам позвонили с просьбой приехать, провести отлов. Мы, конечно, согласились, потому что это из ряда вон выходящий случай. Определили, что за стая напала на женщину. Хозяйка конного клуба, которая стала свидетелем происшествия, показала нам этих собак, и четырех из них мы забрали. По всей видимости, нам удалось даже поймать вожака, алабая, что первым набросился на женщину.
Но что же будет с остальными собаками? Пока власти заверяют, что держат ситуацию под контролем, и обещают поймать всех агрессивных животных, эксперты предупреждают — после этого жуткого случая ситуация в Южном городе может ухудшиться и опасность для жителей микрорайона сохраняется.
— Зачинщиком, скорее всего, был алабай. Вероятно, он уже был знаком с людьми и его выбросили, поэтому пес не боялся. Женщина зашла на территорию стаи, а вожак был достаточно сильным, чтобы напасть, защищая территорию. Среди этих собак сложилось очень удачное сочетание сильных, больших особей и так называемых «пустолаек», которые оповещают остальных псов и настраивают их на конфликт. Я бы посоветовал представителям власти как можно скорее вычленить и отловить всех животных. Конечно, то убеждение, что, попробовав кровь, собаки будут нападать на людей — миф, но в стае будет происходить смена ролей. Если остались более сильные особи, то из-за потерь в стае ее защита будет еще более агрессивной, — считает основатель кинологического центра «Псарь» Артем Киселев.
Кто должен ответить за смерть Зинаиды Никандровны
Когда происходит подобное, виноваты не животные, а люди, которые это допустили. В данном случае, местные власти, которые не думают о безопасности людей. Но получится ли у дочери заставить кого-то ответить за смерть матери? Вот что по этому поводу говорят юристы:
Адвокат Андрей Соколов:
— Родственники погибшей уже большие молодцы, что смогли добиться возбуждения уголовного дела. Однако проблема в том, что статья 238 «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности» как правило, очень редко применяется. В ней лежит очень большой политический ресурс. Если дело пожелают заболтать, то уголовной ответственности для виновных добиться не получится. Гражданская с выплатой компенсации точно будет, но посадят ли кого-то, большей вопрос. Чтобы точно привлечь виновных к уголовной ответственности, нужно разобраться, был ли у администрации контракт на отлов животных, найти виновных и добиться переквалификации дела.
Адвокат дочери женщины, которую растерзали собаки, Елена Ларина:
— Сейчас мы провели очень большую работу. Следователи еще не установили виновных, но вероятнее всего, дело переквалифицируют на статью «Халатность».
Для Ирины сейчас важно не просто добиться правильного рассмотрения уголовного дела, а сподвигнуть власти на изменения законодательства. Это не единственная такая трагедия в России за последнее время. Это и растерзанный мальчик из Башкирии, который был съеден собаками и серия жестоких нападений псов в Улан-Удэ, один из пострадавших детей был прооперирован в Москве, у него полностью сняли скальп и восстанавливаться ребенок будет до 18 лет, сейчас ему только 11.
Привлечь к ответу региональных властей у нас, скорее всего, не выйдет, но возможно о проблеме начнут говорить на высшем уровне. В современном мире неправильно ставить жизнь человека в зависимость поведения животного.
Мы следим за ситуацией.