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Туристы из Новосибирска с собакой оказались заперты на острове из-за подъема Катуни

Рафт для их спасения предоставил местный бизнесмен

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Туристов переправили на берег без происшествий

Туристов переправили на берег без происшествий

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В Республике Алтай трое туристов из Новосибирска с собакой оказались запертыми на острове. Инцидент произошел 6 июня вечером в Чемальском районе в 15 километрах от села Чемал из-за подъема уровня воды в реке Катунь.

— Туристы отдыхали в этом месте уже три дня, ночью поднялась вода и самостоятельно переправиться на берег они не могли, просили о помощи. В 22:20 туристов эвакуировали пожарные. Состояние здоровья туристов было удовлетворительным, в медицинской помощи они не нуждались, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В спасении туристов участвовала группа из 3 человек. Людей переправили с острова с помощью рафта, который предоставил местный бизнесмен Константин Шмальц.

В начале мая в Алтайском крае погибла женщина из Новосибирска. Это произошло во время заплыва туристов в Смоленском районе.

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Республика Алтайтуристы
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