Туристы из Новосибирска с собакой оказались заперты на острове из-за подъема Катуни

В Республике Алтай трое туристов из Новосибирска с собакой оказались запертыми на острове. Инцидент произошел 6 июня вечером в Чемальском районе в 15 километрах от села Чемал из-за подъема уровня воды в реке Катунь.

— Туристы отдыхали в этом месте уже три дня, ночью поднялась вода и самостоятельно переправиться на берег они не могли, просили о помощи. В 22:20 туристов эвакуировали пожарные. Состояние здоровья туристов было удовлетворительным, в медицинской помощи они не нуждались, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.