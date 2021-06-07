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Из трубы торгового центра на Золотой Ниве бурным потоком полилась вода

В администрации объяснили, с чем связана авария

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Очевидцы заметили потоп в 11:30

Очевидцы заметили потоп в 11:30

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Сегодня, 7 июня, в Октябрьском районе микрорайона Золотая Нива из торгового центра «Микс» начала вытекать вода на тротуар и проезжую часть.

Как рассказывают очевидцы, вода начала течь в районе 11:30, они сняли аварию на видео.

В администрации торгового центра назвали причину потопа — на крыше торгового центра засорилась ливневка.

— У нас на крыше ливневка, воронка засорилась. Пока были дожди, вода накопилась. Сейчас ливневку почистили, вода бежит с крыши, — сообщили в торговом центре.

В конце мая в Первомайском районе Новосибирска, в микрорайоне КСМ, улицу после дождя затопило.

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«Золотая Нива»ливневкапрорыв воды
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