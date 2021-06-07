Из трубы торгового центра на Золотой Ниве бурным потоком полилась вода

Сегодня, 7 июня, в Октябрьском районе микрорайона Золотая Нива из торгового центра «Микс» начала вытекать вода на тротуар и проезжую часть.
Как рассказывают очевидцы, вода начала течь в районе 11:30, они сняли аварию на видео.
В администрации торгового центра назвали причину потопа — на крыше торгового центра засорилась ливневка.
— У нас на крыше ливневка, воронка засорилась. Пока были дожди, вода накопилась. Сейчас ливневку почистили, вода бежит с крыши, — сообщили в торговом центре.
В конце мая в Первомайском районе Новосибирска, в микрорайоне КСМ, улицу после дождя затопило.