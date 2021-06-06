Под Новосибирском мужчина заперся в машине, расплескал бензин и поджег — инцидент попал на видео

Вчера днем в поселке Тулинском Новосибирской области мужчина заперся в машине и поджег, чтобы не дать инспекторам ДПС отбуксировать автомобиль на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, поступило сообщение о ДТП около дома № 9 на улице Центральной. По прибытии был зафиксирован факт аварии и опрошены водители автомобилей «Тойота» и «Понтиак».

— В ходе оформления материалов полицейскими было установлено, что женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», имеет внешние признаки алкогольного опьянения. Проведенное в установленном порядке освидетельствование подтвердило данный факт. Кроме этого установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством, — говорится в сообщении.