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Под Новосибирском мужчина заперся в машине, расплескал бензин и поджег — инцидент попал на видео

Автомобиль должны были эвакуировать сотрудники ДПС

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Пламя быстро потушили

Пламя быстро потушили

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Мужчина поджег автомобиль при попытке его эвакуировать под Новосибирском

Вчера днем в поселке Тулинском Новосибирской области мужчина заперся в машине и поджег, чтобы не дать инспекторам ДПС отбуксировать автомобиль на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, поступило сообщение о ДТП около дома № 9 на улице Центральной. По прибытии был зафиксирован факт аварии и опрошены водители автомобилей «Тойота» и «Понтиак».

— В ходе оформления материалов полицейскими было установлено, что женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», имеет внешние признаки алкогольного опьянения. Проведенное в установленном порядке освидетельствование подтвердило данный факт. Кроме этого установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством, — говорится в сообщении.

В отношении женщины сотрудники полиции составили административный протокол, а также вызван эвакуатор, чтобы отбуксировать машину на штрафстоянку. Пассажира попросили покинуть транспортное средство, однако мужчина с признаками опьянения закрылся в машине, расплескал по салону бензин и начал угрожать поджечь автомобиль, после чего инспекторы вызвали пожарных.

— В процессе пресечения противоправного поведения гражданина произошло возгорание. Пожарными в течение нескольких секунд открытый огонь был ликвидирован. Стражами порядка совместно с очевидцами пассажир был эвакуирован из данного автомобиля. В связи с неадекватным поведением гражданина инспекторами ГИБДД было применено спецсредство — наручники, — добавили в МВД.

Задержанного 36-летнего местного жителя передали медикам для дальнейшей транспортировки в Областную клиническую больницу. По факту неповиновения требованию сотрудников полиции проводится проверка.

В прошлом месяце в одном из дворов Новосибирска сгорел автомобиль. Позже выяснилось, что его подожгли — этот момент попал на видео.

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ДПСДТПподжог машины
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