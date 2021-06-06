Под Новосибирском мужчина заперся в машине, расплескал бензин и поджег — инцидент попал на видео

Мужчина поджег автомобиль при попытке его эвакуировать
Вчера днем в поселке Тулинском Новосибирской области мужчина заперся в машине и поджег, чтобы не дать инспекторам ДПС отбуксировать автомобиль на штрафстоянку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, поступило сообщение о ДТП около
— В ходе оформления материалов полицейскими было установлено, что женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», имеет внешние признаки алкогольного опьянения. Проведенное в установленном порядке освидетельствование подтвердило данный факт. Кроме этого установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством, — говорится в сообщении.
В отношении женщины сотрудники полиции составили административный протокол, а также вызван эвакуатор, чтобы отбуксировать машину на штрафстоянку. Пассажира попросили покинуть транспортное средство, однако мужчина с признаками опьянения закрылся в машине, расплескал по салону бензин и начал угрожать поджечь автомобиль, после чего инспекторы вызвали пожарных.
— В процессе пресечения противоправного поведения гражданина произошло возгорание. Пожарными в течение нескольких секунд открытый огонь был ликвидирован. Стражами порядка совместно с очевидцами пассажир был эвакуирован из данного автомобиля. В связи с неадекватным поведением гражданина инспекторами ГИБДД было применено спецсредство — наручники, — добавили в МВД.
Задержанного 36-летнего местного жителя передали медикам для дальнейшей транспортировки в Областную клиническую больницу. По факту неповиновения требованию сотрудников полиции проводится проверка.
В прошлом месяце в одном из дворов Новосибирска сгорел автомобиль. Позже выяснилось, что его подожгли — этот момент попал на видео.