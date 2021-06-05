В Новосибирске нашли мертвым хоккеиста Максима Ишкельдина. Ему было всего 30 лет

В Новосибирске ушел из жизни хоккеист Максим Ишкельдин. Об этом НГС сообщил пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев. 30-летнего спортсмена нашли мертвым утром в своей кровати. По предварительной информации, у него оторвался тромб.

— Все знают, что он соблюдал режим, был спортивный, любил путешествия. Вел блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мертвым нашли, — рассказал Дмитрий Кондратьев.

Максим Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Свой первый профессиональный контракт подписал с «Сибсельмашем», за который провёл чуть менее 100 матчей. Последний сезон Ишкельдин отыграл в красноярском «Енисее», где стал чемпионом страны и в 5-й раз получил высшую награду национального первенства. У Максима шесть побед в чемпионатах мира в составе российского сборной. Он был действующим игроком национальной команды и одним из ее лидеров.