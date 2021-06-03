Автоинспекторы бросились в погоню за водителем ВАЗа на Станиславского — на мужчину составили два протокола

Погоня ГИБДД за водителем ВАЗа закончилась, когда он врезался в столб
В ночь с 2 июня на 3 июня сотрудники ГИБДД бросились в погоню за водителем ВАЗа, который нарушал правила дорожного движения: он проигнорировал просьбу остановиться.
Двигаясь по улице Станиславского со стороны улицы Вертовской в сторону улицы Успенского, водитель ВАЗа наехал на металлическую стойку дорожного знака. При проверке документов оказалось, что водитель не имеет прав.
— В отношении водителя составлено два административных протокола по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ — это управление транспортного средства без прав и ст. 12.33 КоАП РФ, то есть повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Вынесено
Водителю выписали несколько штрафов, машину поместили на специальную стоянку. Вскоре нарушителя ожидает суд.
В конце прошлого года НГС рассказывал о том, как