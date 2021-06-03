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Автоинспекторы бросились в погоню за водителем ВАЗа на Станиславского — на мужчину составили два протокола

Скрываясь от ГИБДД, автомобиль влетел в дорожный знак

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У водителя уезжавшего ВАЗа не было прав

У водителя уезжавшего ВАЗа не было прав

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Погоня ГИБДД за водителем ВАЗа закончилась, когда он врезался в столб

В ночь с 2 июня на 3 июня сотрудники ГИБДД бросились в погоню за водителем ВАЗа, который нарушал правила дорожного движения: он проигнорировал просьбу остановиться.

Двигаясь по улице Станиславского со стороны улицы Вертовской в сторону улицы Успенского, водитель ВАЗа наехал на металлическую стойку дорожного знака. При проверке документов оказалось, что водитель не имеет прав.

— В отношении водителя составлено два административных протокола по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ — это управление транспортного средства без прав и ст. 12.33 КоАП РФ, то есть повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Вынесено 4 постановления за нарушения правил дорожного движения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водителю выписали несколько штрафов, машину поместили на специальную стоянку. Вскоре нарушителя ожидает суд.

В конце прошлого года НГС рассказывал о том, как 7 экипажей ГИБДД устроили погоню за водителем «Тойоты». Он не остановился на Гусинобродском шоссе, в результате его задержали в городе Обь.

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ВАЗГИБДДавтомобильпогоня
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