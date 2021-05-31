В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу по прохожим и силовикам с балкона пятиэтажки. Есть пострадавшие

Вечером 30 мая в Екатеринбурге в районе Химмаш пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим. Наши коллеги из Е1.RU ведут онлайн-репортаж с места событий. По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».
Мужчина продолжает стрелять с балкона своей квартиры на 4-м этаже пятиэтажки спального района.
По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них — сотрудник Росгвардии, второй — ребенок. Девочке пуля попала в живот, она находится в тяжелом состоянии.
— Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии, — сообщили E1.RU в Минздраве Свердловской области.
Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена. Жителей эвакуировали. СОБР готовится к штурму квартиры. По словам очевидцев, стрелок был раздет по пояс и кричал: «Требую отменить гомосексуализм!»
Е1.RU рассказывает о развитии ситуации с места событий.