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В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу по прохожим и силовикам с балкона пятиэтажки. Есть пострадавшие

Девочка, которой пуля попала в живот, находится в тяжелом состоянии

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По предварительным данным, стрелок — бывший полицейский

По предварительным данным, стрелок — бывший полицейский

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Вечером 30 мая в Екатеринбурге в районе Химмаш пьяный мужчина открыл стрельбу по силовикам и прохожим. Наши коллеги из Е1.RU ведут онлайн-репортаж с места событий. По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина вооружен карабином «Сайга».


Мужчина продолжает стрелять с балкона своей квартиры на 4-м этаже пятиэтажки спального района.

По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них — сотрудник Росгвардии, второй — ребенок. Девочке пуля попала в живот, она находится в тяжелом состоянии.

— Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии, — сообщили E1.RU в Минздраве Свердловской области.

Территория вокруг многоквартирного жилого дома оцеплена. Жителей эвакуировали. СОБР готовится к штурму квартиры. По словам очевидцев, стрелок был раздет по пояс и кричал: «Требую отменить гомосексуализм!»

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Екатеринбургпострадал ребенокстрельба
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