26 мая среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняКак будет выглядеть четвертый мост (эскизы)

Все новости

Все новости

В Железнодорожном районе водитель «Ниссана» сбила 10-летнюю девочку на самокате

Ребенок переезжал дорогу в неположенном месте

263
2Обсудить

Поделиться

Пострадавшую девочку увезли в больницу

Пострадавшую девочку увезли в больницу

Поделиться

Днем в среду, 26 мая, в Новосибирске женщина-водитель на автомобиле Nissan сбила ребенка на самокате. Об этом сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.

— В 16 часов 50 минут женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигалась со стороны улицы Прибрежной в сторону улицы Владимировский спуск. У дома № 9 по улице Владимировский спуск она совершила наезд на пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Пострадавший пешеход — 10-летняя девочка. Ее увезли в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги».

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

На прошлой неделе, 18 мая, в Барышевском районе под Новосибирском произошло ДТП с автобусом из-за детей на самокатах, которые выехали на встречную полосу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДсамокатсбили ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...