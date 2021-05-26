В Железнодорожном районе водитель «Ниссана» сбила 10-летнюю девочку на самокате

Днем в среду, 26 мая , в Новосибирске женщина-водитель на автомобиле Nissan сбила ребенка на самокате. Об этом сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.

— В 16 часов 50 минут женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигалась со стороны улицы Прибрежной в сторону улицы Владимировский спуск. У дома № 9 по улице Владимировский спуск она совершила наезд на пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.