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Трагедия может повториться в любой день, в любом городе: чиновники знают, что погубило 11 рабочих водоканала Таганрога

Сейчас правоохранители ищут, кого назначить главным виновником

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Даже снаружи коллектор выглядит обветшалым

Даже снаружи коллектор выглядит обветшалым

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Крохотная Дмитриадовка прогремела на всю страну: 21 мая там, на очистных сооружениях Таганрогского водоканала, отравились метаном 18 рабочих. Десять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице, так и не выйдя из комы. Следственные органы ищут виноватых, хотя каждому чиновнику в городе и стране известно состояние очистных сооружений. Журналисты 161.RU восстановили последовательность событий и вместе с экспертами разобрали, что именно привело к трагедии.

С чего всё началось

Утром 21 мая 60-летняя начальница станции очистки Раиса Гаврилова собрала две бригады ремонтников — чинить задвижку. Гаврилова не отпустила домой ночную смену — они работали вместе с теми, кто заступил утром.

Начальницу станции, тоже погибшую в тот день, в поселке запомнили человеком жестким, а старая задвижка в коллекторе барахлила годами — поэтому ни проблема, ни поставленная Гавриловой задача не показались бы особенными, говорят местные.

— Несколько человек спустилось в колодец менять задвижку. Один болт выкрутили, второй, а третий болт не выкручивался. Они его электросваркой сорвали. Сильное было давление, эту задвижку выбило, — утверждает сотрудник водоканала. — И вышел газ. Они сразу задохнулись — и которые внизу были, и которые на ступеньках стояли. Вдохнули и туда попадали.

Из колодца извлекли тела десяти погибших

Из колодца извлекли тела десяти погибших

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Из трубы, с которой сорвали задвижку, под большим давлением полились нечистоты. Поток был настолько мощным, что оказавшихся без сознания людей било о стены.

Что было нужно, чтобы избежать жертв

Предварительно, причина трагедии — выброс метана. Восьмерых выживших после аварии доставили в таганрогскую БСМП с признаками отравления этим газом — продуктом разложения канализационной органики.

По словам заведующей кафедрой техносферной безопасности и химии Южного федерального университета Нины Плуготаренко, человеческий нос не способен вовремя заметить утечку метана.

— Когда его уже много — тогда почувствуете, но [будет] поздно. Там же выброс был — и всё мгновенно [произошло]. Если бы утечка была потихонечку, тогда бы, может, [люди бы его] почувствовали. Но там же запах фекалий. <...> [Сотрудники водоканала] в этом облаке оказались — там что-то сделать сложно, — считает Плуготаренко.

Восемь человек госпитализировали в Таганрогскую БСМП. Ночью в реанимации умер 11-й пострадавший

Восемь человек госпитализировали в Таганрогскую БСМП. Ночью в реанимации умер 11-й пострадавший

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Правила технической безопасности при проведении работ на объектах, где возможно накопление клоачных газов, говорят, что работники Таганрогского водоканала должны были спуститься в коллектор:

  • с газоанализаторами, способными уловить утечку;
  • с изолирующими или шланговыми противогазами;
  • с аккумуляторными фонарями;
  • с предохранительными поясами со страховочным тросом;
  • в специальной одежде и обуви;
  • в защитных касках и оранжевых жилетах со светоотражающей полосой.

— Запускаете [рабочих] в колодец — соответственно, они должны использовать газоанализаторы и лампу шахтерскую, чтобы определить, загазованный колодец или нет, — говорит Денис Бутко, завкафедрой водоснабжения и водоотведения Донского государственного технического университета. — Спускается один человек. Двое его сверху страхуют. Колодец проветривается. Если это коллектор, то там другие правила техники безопасности. <…> В бригаде должно быть минимум 5 человек. 3 человека спускаются, двое страхуют.

Согласно правилам, при спуске в колодцы обязанности членов бригады распределяются: один человек спускается внутрь, второй за ним наблюдает и страхует, третий подает инструменты, при необходимости приходит на помощь. На нем же — контроль над загазованностью в резервуаре.

В каждой из бригад, которые спустились в коллектор 21 мая, было по восемь человек.

На сайте госзакупок опубликованы тендеры таганрогского МУП «Управление Водоканала» с 2014 года. Примечательно, что за все семь минувших лет предприятие не закупило ни одного газоанализатора и одноразового изолирующего противогаза. Единственная закупка, в тексте которой вообще есть слово «газ» — контракт на поставку новенького фургона «Газель NEXT».

Но были ли противогазы и нужные датчики

— Никаких приборов у них не было, — утверждает Юлия Королева, дочь одной из пострадавших. — Им даже перчатки с масками не выдавали. На станции была баночка-копилка. Были лишние деньги — они туда скидывали. И потом, когда надо что-то (перчатки, моющие средства, средства гигиены, ведра, тряпки, веники), они это всё покупали сами. Зато расписывались практически каждый месяц, что им якобы это выдается.

Расследование <a href="https://161.ru/text/incidents/2021/05/21/69927731/" title="Бастрыкин передал в Москву расследование трагедии на таганрогском водоканале" class="io-leave-page _" target="_blank">трагедии на таганрогском водоканале</a> передали в Москву

Расследование трагедии на таганрогском водоканале передали в Москву

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Владимир Горбань в трагедии на очистных сооружениях потерял жену — 44-летнюю Ирину. По словам мужчины, никто не ожидал, что такая беда может произойти. Горбань считает, что ремонтники работали без газоанализаторов и противогазов — иначе погибших было бы меньше. Владимиру сказали, что Ирина даже не спускалась в коллектор — в момент утечки стояла на поверхности. Когда увидела, что стали падать коллеги — попыталась спасти людей, но задохнулась сама.

— [Метан] горло хватает, и всё. Они за три секунды сознание теряют. Если попадали, значит, никаких аппаратов не было у них, — уверен мужчина.

Как отметил завкафедрой производственной безопасности ДГТУ Сергей Пушенко, на таких объектах, как очистные сооружения, все должны жестко подчиняться требованиям безопасности, должностным инструкциям и техническим правилам.

— Но мы видим, что они были без средств защиты. Мы видим, что одновременно [очень много людей находилось в коллекторе]. Мы видим, что это безобразие, — перечисляет нарушения профессор Пушенко.

По словам сотрудников водоканала, которые согласились пообщаться с корреспондентом 161.RU, с поломкой задвижки вполне могли бы справиться три человека. Они считают, что начальница станции Гаврилова отправила туда две смены только потому, что была недовольна затянувшимся ремонтом.

На очистных работали многие местные жители

На очистных работали многие местные жители

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— В этом ничего криминального нет, — отметил Денис Бутко из ДГТУ. — Им просто должны были оплатить это соответствующим образом. То есть начальник должен был составить соответствующих документ и заактировать количество часов, которые человек работал сверх своего графика.

Но вместо сверхурочных работникам теперь будут компенсации семьям.

Трагедия в Таганроге — не последняя?

25 мая суд в Ростове арестовал главного инженера Таганрогского водоканала Юрия Полякова. Его подозревают в «Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Главному инженеру грозит до пяти лет лишения свободы. А мэр города, руководитель водоканала о проблемах не знали? Они отвечать не должны?

Причиной гибели людей стал выброс метана

Причиной гибели людей стал выброс метана

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— Халатность со стороны руководства здесь налицо, — считает заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. — Можно было бы предугадать, что объект находится в аварийном или предаварийном состоянии, и это может быть потенциально опасно для тех бригад, которые руководство отправляет на ремонтные работы. Безусловно, это нельзя скидывать со счетов, и, наверное, именно поэтому такое большое количество жертв. Но не это первопричина. Первопричина — ужасающее состояние [инфраструктуры очистных сооружений]. Это общее место для страны. <…> Недофинансирование модернизации этой сферы колоссальное. В 90-е эту инфраструктуру эксплуатировали, но в нее никто не вкладывал. Сейчас тоже не до всех предприятий руки дошли.

Очистные сооружения в Дмитриадовке появились около 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В 2020 году областные и городские власти Таганрога договорились провести реконструкцию. Подряд на разработку проекта и 82 миллиона рублей получила компания областного депутата — единоросса Сергея Рожкова. По плану, осенью 2021-го должна быть готова только документация. Когда стартуют сами работы, неизвестно.

По мнению Сохранова, подобная трагедия может произойти в любой день почти в любом российском городе, за исключением Москвы или Санкт-Петербурга.

— У [малых городов и сел] не так много денег для вложения в модернизацию, а с другой стороны, они находятся не на виду. Вряд ли чиновники, которые занимаются распределением средств, будут думать про Таганрог и Дмитриадовку. <...> Почему до Таганрога эти деньги не дошли? Видимо, были более ветхие, важные объекты с точки зрения вложения средств. Или про него просто забыли.

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очистные сооружениягибель рабочих под Таганрогом
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