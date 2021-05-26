Трагедия может повториться в любой день, в любом городе: чиновники знают, что погубило 11 рабочих водоканала Таганрога

— Халатность со стороны руководства здесь налицо, — считает заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. — Можно было бы предугадать, что объект находится в аварийном или предаварийном состоянии, и это может быть потенциально опасно для тех бригад, которые руководство отправляет на ремонтные работы. Безусловно, это нельзя скидывать со счетов, и, наверное, именно поэтому такое большое количество жертв. Но не это первопричина. Первопричина — ужасающее состояние [инфраструктуры очистных сооружений]. Это общее место для страны. <…> Недофинансирование модернизации этой сферы колоссальное. В 90-е эту инфраструктуру эксплуатировали, но в нее никто не вкладывал. Сейчас тоже не до всех предприятий руки дошли.



Очистные сооружения в Дмитриадовке появились около 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В 2020 году областные и городские власти Таганрога договорились провести реконструкцию. Подряд на разработку проекта и 82 миллиона рублей получила компания областного депутата — единоросса Сергея Рожкова. По плану, осенью 2021-го должна быть готова только документация. Когда стартуют сами работы, неизвестно.



По мнению Сохранова, подобная трагедия может произойти в любой день почти в любом российском городе, за исключением Москвы или Санкт-Петербурга.



— У [малых городов и сел] не так много денег для вложения в модернизацию, а с другой стороны, они находятся не на виду. Вряд ли чиновники, которые занимаются распределением средств, будут думать про Таганрог и Дмитриадовку. <...> Почему до Таганрога эти деньги не дошли? Видимо, были более ветхие, важные объекты с точки зрения вложения средств. Или про него просто забыли.

