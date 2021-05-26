Трагедия может повториться в любой день, в любом городе: чиновники знают, что погубило 11 рабочих водоканала Таганрога

Крохотная Дмитриадовка прогремела на всю страну:
С чего всё началось
Утром 21 мая 60-летняя начальница станции очистки Раиса Гаврилова собрала две бригады ремонтников — чинить задвижку. Гаврилова не отпустила домой ночную смену — они работали вместе с теми, кто заступил утром.
Начальницу станции, тоже погибшую в тот день, в поселке запомнили человеком жестким, а старая задвижка в коллекторе барахлила годами — поэтому ни проблема, ни поставленная Гавриловой задача не показались бы особенными, говорят местные.
— Несколько человек спустилось в колодец менять задвижку. Один болт выкрутили, второй, а третий болт не выкручивался. Они его электросваркой сорвали. Сильное было давление, эту задвижку выбило, — утверждает сотрудник водоканала. — И вышел газ. Они сразу задохнулись — и которые внизу были, и которые на ступеньках стояли. Вдохнули и туда попадали.
Из трубы, с которой сорвали задвижку, под большим давлением полились нечистоты. Поток был настолько мощным, что оказавшихся без сознания людей било о стены.
Что было нужно, чтобы избежать жертв
Предварительно, причина трагедии — выброс метана. Восьмерых выживших после аварии доставили в таганрогскую БСМП с признаками отравления этим газом — продуктом разложения канализационной органики.
По словам заведующей кафедрой техносферной безопасности и химии Южного федерального университета Нины Плуготаренко, человеческий нос не способен вовремя заметить утечку метана.
— Когда его уже много — тогда почувствуете, но [будет] поздно. Там же выброс был — и всё мгновенно [произошло]. Если бы утечка была потихонечку, тогда бы, может, [люди бы его] почувствовали. Но там же запах фекалий. <...> [Сотрудники водоканала] в этом облаке оказались — там что-то сделать сложно, — считает Плуготаренко.
Правила технической безопасности при проведении работ на объектах, где возможно накопление клоачных газов, говорят, что работники Таганрогского водоканала должны были спуститься в коллектор:
- с газоанализаторами, способными уловить утечку;
- с изолирующими или шланговыми противогазами;
- с аккумуляторными фонарями;
- с предохранительными поясами со страховочным тросом;
- в специальной одежде и обуви;
- в защитных касках и оранжевых жилетах со светоотражающей полосой.
— Запускаете [рабочих] в колодец — соответственно, они должны использовать газоанализаторы и лампу шахтерскую, чтобы определить, загазованный колодец или нет, — говорит Денис Бутко, завкафедрой водоснабжения и водоотведения Донского государственного технического университета. — Спускается один человек. Двое его сверху страхуют. Колодец проветривается. Если это коллектор, то там другие правила техники безопасности. <…> В бригаде должно быть минимум
Согласно правилам, при спуске в колодцы обязанности членов бригады распределяются: один человек спускается внутрь, второй за ним наблюдает и страхует, третий подает инструменты, при необходимости приходит на помощь. На нем же — контроль над загазованностью в резервуаре.
В каждой из бригад, которые спустились в коллектор
На сайте госзакупок опубликованы тендеры таганрогского МУП «Управление Водоканала» с
Но были ли противогазы и нужные датчики
— Никаких приборов у них не было, — утверждает Юлия Королева, дочь одной из пострадавших. — Им даже перчатки с масками не выдавали. На станции была баночка-копилка. Были лишние деньги — они туда скидывали. И потом, когда надо что-то (перчатки, моющие средства, средства гигиены, ведра, тряпки, веники), они это всё покупали сами. Зато расписывались практически каждый месяц, что им якобы это выдается.
Владимир Горбань в трагедии на очистных сооружениях потерял жену —
— [Метан] горло хватает, и всё. Они за три секунды сознание теряют. Если попадали, значит, никаких аппаратов не было у них, — уверен мужчина.
Как отметил завкафедрой производственной безопасности ДГТУ Сергей Пушенко, на таких объектах, как очистные сооружения, все должны жестко подчиняться требованиям безопасности, должностным инструкциям и техническим правилам.
— Но мы видим, что они были без средств защиты. Мы видим, что одновременно [очень много людей находилось в коллекторе]. Мы видим, что это безобразие, — перечисляет нарушения профессор Пушенко.
По словам сотрудников водоканала, которые согласились пообщаться с корреспондентом 161.RU, с поломкой задвижки вполне могли бы справиться три человека. Они считают, что начальница станции Гаврилова отправила туда две смены только потому, что была недовольна затянувшимся ремонтом.
— В этом ничего криминального нет, — отметил Денис Бутко из ДГТУ. — Им просто должны были оплатить это соответствующим образом. То есть начальник должен был составить соответствующих документ и заактировать количество часов, которые человек работал сверх своего графика.
Но вместо сверхурочных работникам теперь будут компенсации семьям.
Трагедия в Таганроге — не последняя?
25 мая суд в Ростове арестовал главного инженера Таганрогского водоканала Юрия Полякова. Его подозревают в «Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Главному инженеру грозит до пяти лет лишения свободы. А мэр города, руководитель водоканала о проблемах не знали? Они отвечать не должны?
— Халатность со стороны руководства здесь налицо, — считает заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. — Можно было бы предугадать, что объект находится в аварийном или предаварийном состоянии, и это может быть потенциально опасно для тех бригад, которые руководство отправляет на ремонтные работы. Безусловно, это нельзя скидывать со счетов, и, наверное, именно поэтому такое большое количество жертв. Но не это первопричина. Первопричина — ужасающее состояние [инфраструктуры очистных сооружений]. Это общее место для страны. <…> Недофинансирование модернизации этой сферы колоссальное. В 90-е эту инфраструктуру эксплуатировали, но в нее никто не вкладывал. Сейчас тоже не до всех предприятий руки дошли.
Очистные сооружения в Дмитриадовке появились около
По мнению Сохранова, подобная трагедия может произойти в любой день почти в любом российском городе, за исключением Москвы или Санкт-Петербурга.
— У [малых городов и сел] не так много денег для вложения в модернизацию, а с другой стороны, они находятся не на виду. Вряд ли чиновники, которые занимаются распределением средств, будут думать про Таганрог и Дмитриадовку. <...> Почему до Таганрога эти деньги не дошли? Видимо, были более ветхие, важные объекты с точки зрения вложения средств. Или про него просто забыли.