Секс-скандал по-деревенски: жену депутата обвинили в съемке порно со школьницами

В апреле этого года в селе Покровка Омской области был большой переполох. В дом местного депутата с обысками нагрянули силовики. Основание оказалось серьезным. В Следственном комитете полагают, что в доме, который находится прямо по соседству с местной администрацией, снимали порно с участием несовершеннолетних школьниц. Новость, как цунами накрывшая Покровку и соседние села, шокировала всех: родственников девочек, жителей, учителей школы и представителей администрации. В селе стали говорить о том, что жена местного депутата Ольга создала телеграм-канал, в котором публиковала ролики откровенного содержания и хорошо на этом зарабатывала. Позже она начала звать на съемки и своих подруг — учениц местной школы. Так вот нынче развлекается деревенская элита. Корреспонденты NGS55.RU отправились в Покровку, чтобы разобраться в сельском порноскандале.
«Водку поставь, все сразу забудут»
Прямо на въезде нас встречает большой деревянный крест с надписью: «Господи, спаси и сохрани Россию». Да уж, о спасении точно пора подумать... Тем более в Покровке Омской области это не первый скандальный случай. Село уже попадало в заголовки новостей, когда зимой
На пути в школу, где учатся юные героини скандала — участницы того самого порнофильма, мы разговорились с местным жителем лет шестидесяти. С двумя полными ведрами воды он возвращался в свой дом. О порнографическом скандале сельчанин, как и многие здесь, знает. Он сходу рассказал, что всё произошло в квартире молодого депутата, но он никогда не слышал и понятия не имеет, кто за него вообще голосовал.
— Несерьезный человек! — возмущается наш собеседник. — Еще и депутат! Доверия к нему после этого вообще нет! Мне кажется, таких нужно наказывать! Тем более — за детей.
По словам жителя Покровки, деревенские нравы сильно испортились. Раньше подобные вещи никто бы не простил, а сейчас всем всё равно.
— Водку поставь, все сразу забудут! В прошлом году здесь спирт паленый продавали. Так его посадили, мужичка этого. А люди-то померли, и родни у них много осталось. И что вы думаете? Родственники [умерших] вместе пьют сидят с женой того, кто спирт продавал, — возмущается местный житель.
«Меня взломали»
Здание администрации Покровки находится в трех минутах ходьбы от дома депутата, где и проходили съемки. Нам рассказали, что сам депутат не местный, но его супруга и семья живут здесь и все их знают.
23-летняя супруга депутата Ольга, она же, по версии следствия, руководитель местной порностудии, которую сейчас и обвиняют по уголовной статье, открыла нам дверь и согласилась рассказать свою версию произошедшего.
Несовершеннолетних девушек, которые фигурируют в этой истории, мы решили называть условными именами Анна и Мария.
По словам Ольги, видео было только с Марией, а вот с Анной она никаких роликов не делала. Ольга утверждает, что ролики эти делались не на продажу, а, так сказать, из любви к искусству — посмотрели и удалили.
— Всё было по согласию. Никаких претензий она не имеет, никто ее не накуривал, — говорит Ольга. — А теперь с Аней мне идет
Ольга не считает себя в чём-либо виновной. Она утверждает, что взломали ее аккаунт и видеоролики, которые она записывала для себя, оказались в открытом доступе. Всем известная в селе группа, по ее словам, принадлежит не ей, а какому-то человеку, с которым она даже вела переписку.
— Меня взломали и начали рассылать мои видео. Это не моя группа, есть подтверждение. Там сидит мальчик и этим занимается, а все думают, что я. Но я же не дура. Вот бы я, когда все меня знают, продолжала это выкладывать… Аня в гости [к нам] ходила, на днях рождения была. Мы с ней общались. Была она и Маша. Подружка Ани узнала об этом. Ее парень начал меня шантажировать, говорил: «Если ты мне [дашь] денег, я удалю ссылку». Я отправляла деньги, но он начал всем рассылать. В один из вечеров [мне] звонит Аня. Ей сказали, что она есть якобы на одном из видео. Она говорит: «Мне нужно три тысячи рублей маме на подарок, чтобы она всё забыла, иначе я на тебя заявление напишу». Я ее везде заблокировала, и вот на меня поступило заявление, — рассказывает Ольга.
Сейчас Ольга находится под домашним арестом, на ее ноге закреплен браслет, который отслеживает ее передвижения. Двоих ее детей передали бабушке. По словам воспитателей в детсаду, к Ольге как к матери претензий не было, детей всегда приводила чистыми и опрятными.
Сама она вообще не понимает, в чем ее обвиняют.
— Я ни на кого не могу повлиять. Чего хочет от меня следователь? Я убегу куда-то? Даже в тюрьме прогулки разрешены, а мне не разрешены. У меня муж работает, раз в неделю приезжает — продукты привозит. Сейчас Аня (одна из участниц порно. — Прим ред.) вообще в детском доме. Все ее знают, как пропадала неизвестно где. Маша совсем другая. Когда ее вызвали на допрос в школу, она сидит плачет, а Аня улыбается и по плечу ее хлопает: «Да всё будет нормально, чего ты?» Если бы я ее к чему-то принуждала, она бы, наверное, по-другому себя вела.
Муж Ольги, как депутат, по этому скандальному делу проходит только как свидетель. Ольга утверждает, что обыск в их квартире проводили незаконно, потому что у ее мужа есть депутатская неприкосновенность. Но, несмотря на это, у нее в итоге отобрали телефоны, ноутбук и даже коробку от него. Всего у супруги народного избранника изъяли 80 гигабайт фото- и видеоматериалов,
В опубликованном на портале правительства Омской области списке кандидатов в депутаты совета Покровки указывается, что
А его молодой жене, которая ждет третьего ребенка, приходится несладко, судя по всему.
— Кто-то не здоровается, раньше грозились палками встречать, кто-то свет однажды отключал. Родственники в шоке, но никому не верят, — рассказывает она, сокрушаясь, как изменилось к ней отношение в селе. Но на все вопросы о муже твердит одно:
— С журналистами он точно разговаривать не будет.
Кстати, в курсе ли депутат, что откровенные фото и видео его жены публикуются в «Телеграме» и по сей день? Мы под предлогом заинтересованных пользователей связались с администратором канала, чтобы выяснить, Ольга ли его ведет. Подтверждения этому мы получить не смогли. На просьбу записать голосовое сообщение с произнесенным именем нам ответили отказом, а в качестве доказательства отправляли лишь короткие видеосообщения, где девушка была в ванной. Администратор канала требовал деньги вперед, утверждая, что видеосообщения записаны сейчас и подделать их невозможно. Однако, как оказалось, эти видео были созданы еще в ноябре
В пресс-службе СУ СКР официально заявили, что проверка началась еще в апреле, и с тех пор было возбуждено уголовное дело по
— По версии следствия, в декабре
Хорошистка
Во дворе местной школы стоит много велосипедов. В самом здании сейчас проходят занятия. Директор не стал говорить с нами о произошедшем порноскандале, но рассказал о самих девушках. Одна из них, старшеклассница Мария (напоминаем, что имя изменено), занималась спортом, но проблемы со здоровьем и последующий запрет врачей поставили крест на спортивной карьере.
— Хорошая девочка, почти хорошистка. По итогам первого полугодия у нее только одна троечка. Она из хорошей семьи, на учете не стоит. Что ее толкнуло на такой поступок — ума не приложим. Для нас это шок. Сейчас она продолжает обучение, готовится к экзаменам. Из района приезжали психологи, работали с ней. Все всё понимают и не акцентируют на этом внимание. Девочка адаптируется нормально, хотя было видно, как ей тяжело. На второй день следствия она написала контрольное сочинение, и написала его хорошо. Спортивная закалка есть в характере, — отметил директор.
По словам руководителя школы, когда следователь допрашивал школьниц и речь заходила об их участии в съемках, его просили выходить из кабинета. Поэтому каких-либо подробностей он не знает. Вторая девочка, Анна (ее имя также изменено), сейчас находится в Омске, в детском доме.
— Ее перевели в детский дом, но не по этому поводу. Органы опеки решили, что опекуны с ней не справляются. Она часто пропускала школу без уважительной причины, — отметил руководитель учебного заведения.
У популярного в селе магазина мы разговорились с парнем, который хорошо знаком с одной из участниц порноскандала. И вот что он рассказал:
— Лично мне моя знакомая сказала, что всё получилось случайно: перепила в тот день и не знала, что ее снимают. Узнала о видео уже от полиции. Оказалось, существовала группа в «Телеграме», в которой состояла жена этого депутата. Потом она говорила, что ее шантажировали, оклеветали. Думаю, отмазывалась просто, — рассуждает наш собеседник. — Потому что, когда мне группу показали, там были и голосовые сообщения с ее голосом, фотографии, приватный чат. Как это можно смонтировать? Трансляции в прямом эфире... — недоумевает молодой человек.
Что говорит одна из участниц видео
Анна, которая сейчас находится в омском детском доме, говорит, что в школе сотрудники ПДН показывали ей видео и спрашивали, она ли находится в кадре. Содержимое закрасили, поэтому разобраться, кто именно был на видео, было очень сложно. Девушка предполагает, что на записи была вторая девушка — Мария.
— Это [видео] было [снято] на камеру у Оли дома. Я не знала, что она увлекается этим, никто не знал. Когда выяснилось, что она выставляет [порноконтент] и получает огромнейшие деньги, все были в шоке. Мама моя разбиралась, вызывали соседей. Я не спорю, есть в этом и моя вина. Я просто наивная дурочка, повелась. Оля говорила мне, что ничего не выставляли, но моя подруга смотрела это видео, как и мои одноклассники.
Девушка сказала, что принимала участие лишь в одном видео, за которое ей заплатили три тысячи рублей. Она заявила также, что съемки проходили в квартире депутата.
«Глупость сделала»
На пороге дома Марии, одной из участниц видео, нас встретила мама девочки, затем вышел и отец. Грозным видом рослый мужчина дал понять, что не позволит плохо отзываться о своей дочери. Мария, по их словам, давно дружила с женой депутата Ольгой. Обе семьи живут рядом — буквально через дом.
— Втерлись в доверие к ребенку и уговаривали ее пробовать разную дрянь. Сейчас ведется разбирательство с имеющимися видео, но у нас в Омске бесплатной экспертизы нет. Следователь пообещала разобраться. Если будет зафиксировано участие [мужа Ольги], то за него возьмутся, — сказал глава семейства.
В СУ СКР позже подтвердили информацию, что проверка по этому случаю идет с апреля и уже возбуждено уголовное дело.
— Но пока он не попадает по серьезной статье, — добавила мама девочки. — Мы думаем, что он был организатором, а жена его слушалась. Как бы на нее стрелки не перевели, чтобы смягчить приговор. Она же третьим ребенком беременна. Судьи много не дадут.
Оба родителя говорят о том, что Мария очень тяжело расставалась со спортом. Всё это произошло из-за проблем с щитовидной железой. Нередко у девочки отмечали повышенное давление и учащенное сердцебиение, что и стало поводом для запрета на физические нагрузки.
— Видимо, решила что-то другое попробовать. Глупость сделала, — сокрушается отец Марии.
О второй девочке — Анне — нам рассказал ее соседка. До переезда в детский дом школьница жила вместе с бабушкой и дедушкой, оформившими на нее опекунство. Воспитывалась с сестрами, которые уже выросли и разъехались.
— Аня тут с девчонками гулеванила. Выглядела приличной, а оказалось… Мы в шоке были. Ну ладно взрослые, куда ни шло, но ребенок?
По словам бабушки Анны, родители девочки сильно выпивали. Мать детьми не занималась, а у отца и вовсе другая семья. Поэтому детей отдали на воспитание пожилым людям. В детском доме, говорит бабушка, девушка проведет два месяца — из-за того что прогуливала школу.
— Школа позвонила в опеку, и так получилось. Сейчас экзамены идут. Как школа закончится, будем добиваться, писать заявления, [чтобы девушка вернулась домой]. <...> [Ранее] Анна училась более-менее, а сейчас… Мы с ней беседуем, она всё понимает. Но у нее, конечно, своя голова на плечах. Мы сейчас на связи. Говорит, что всё поняла, виновата и хочет домой. Я обо всём узнала позже.
В администрации
Сотрудники местной администрации тоже обсуждают скандал и никак не могут понять, как молодой человек стал депутатом, ведь о деталях его биографии было известно раньше.
— Наглядный пример того, что кандидатов не отслеживают совсем, — рассуждает заместитель главы Покровки Татьяна Свириденко. — Самого депутата мы давно здесь не видели. Никакой значимой работой он пока не отметился, никакого участия в делах поселка не принимал. Но последние события, связанные с ним, произвели впечатление на всех нас.
По словам Татьяны Свириденко, какие-либо санкции в отношении депутата могут быть приняты лишь после окончания следствия и суда.
— Ситуация, конечно, исключительная. Первый подобный случай для всей области. Лучше бы не прославляться таким образом, — сказала она.
Секретарь МО КПРФ Омского района Татьяна Лукина рассказала NGS55.RU о том, что знает о ситуации. Однако пока ведется расследование, и в партии никаких решений относительно депутата не принимают до его окончания.
— Лиц на видео нет, опознавательных знаков на видео нет. У них есть только заявление этой школьницы, больше у них ничего нет. Он (депутат Покровки. —
А вот что ответила Татьяна Лукина на наш вопрос, почему местные жители вообще не знают этого депутата. Мы не встретили ни одного, кто бы его знал лично.
— Сам депутат из Омска, а его жена — из Покровки. Если выборы идут по десятимандатному округу, то десять человек, набравших наибольшее количество голосов, проходят. Поэтому в Покровке его и не знают.
При этом Татьяна Лукина охарактеризовала депутата как грамотного и очень скромного человека.
Пообщались мы и с главой поселка. Когда мы шли к дому второй участницы видео, Анны, нас остановил автомобиль, из окна которого показался мужчина. Он поинтересовался, чем мы в Покровке занимаемся. Как выяснилось, это и был глава местной администрации Александр Шафрик. Он заверил, что следствие в деле разберется, и дал свою оценку молодому депутату, в квартире которого и проходили обыски.
— Он себя показал. Мы же не зря подняли всё. Он не местный. До избрания я ни разу с ним не встречался. Впервые его увидел, когда он пришел ко мне на собрание, — заметил руководитель.
В селе по соседству
Напоследок мы заехали в Петровку — соседнее село, откуда участковый приезжал разбираться в резонансном деле, поскольку именно туда поступили первые жалобы. Поселение расположено примерно в двадцати километрах от Покровки. Встретившийся нам сотрудник полиции отказался что-либо говорить о случившемся и попросил обратиться с этим вопросом в Следственный комитет, который ведет это дело, либо в пресс-службу полиции.
— У нас порядок! Посмотрите, какая красота! Природа кругом! Люди живут и радуются тому, что есть! Всё у нас хорошо! — попытался убедить нас полицейский.
Мы следим за развитием событий.