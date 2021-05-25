Секс-скандал по-деревенски: жену депутата обвинили в съемке порно со школьницами

Секретарь МО КПРФ Омского района Татьяна Лукина рассказала NGS55.RU о том, что знает о ситуации. Однако пока ведется расследование, и в партии никаких решений относительно депутата не принимают до его окончания.

— Лиц на видео нет, опознавательных знаков на видео нет. У них есть только заявление этой школьницы, больше у них ничего нет. Он (депутат Покровки. — Прим. ред. ) говорит о том, что это видео не доказывает ничего, что там нет никаких опознавательных знаков, — пояснила она.

А вот что ответила Татьяна Лукина на наш вопрос, почему местные жители вообще не знают этого депутата. Мы не встретили ни одного, кто бы его знал лично.

— Сам депутат из Омска, а его жена — из Покровки. Если выборы идут по десятимандатному округу, то десять человек, набравших наибольшее количество голосов, проходят. Поэтому в Покровке его и не знают.

При этом Татьяна Лукина охарактеризовала депутата как грамотного и очень скромного человека.

Пообщались мы и с главой поселка. Когда мы шли к дому второй участницы видео, Анны, нас остановил автомобиль, из окна которого показался мужчина. Он поинтересовался, чем мы в Покровке занимаемся. Как выяснилось, это и был глава местной администрации Александр Шафрик. Он заверил, что следствие в деле разберется, и дал свою оценку молодому депутату, в квартире которого и проходили обыски.



— Он себя показал. Мы же не зря подняли всё. Он не местный. До избрания я ни разу с ним не встречался. Впервые его увидел, когда он пришел ко мне на собрание, — заметил руководитель.



В селе по соседству

Напоследок мы заехали в Петровку — соседнее село, откуда участковый приезжал разбираться в резонансном деле, поскольку именно туда поступили первые жалобы. Поселение расположено примерно в двадцати километрах от Покровки. Встретившийся нам сотрудник полиции отказался что-либо говорить о случившемся и попросил обратиться с этим вопросом в Следственный комитет, который ведет это дело, либо в пресс-службу полиции.

— У нас порядок! Посмотрите, какая красота! Природа кругом! Люди живут и радуются тому, что есть! Всё у нас хорошо! — попытался убедить нас полицейский.

Мы следим за развитием событий.