Жить заново: Елена Малышева помогает с реабилитацией фельдшеру, которого сбила сотрудница ФСБ и бросила жена

— Пишут, что якобы нас запугали. Ничего такого! Кто там может запугать? — говорит мать сбитого фельдшера. — Марина пришла к Илье в больницу. Она долго извинялась, стояла на коленях. По этому поводу она прям очень переживает, мучается, всё время плачет. Еще в больнице она начала нам помогать: памперсы, пеленки, всё, что нужно было. И она сразу сказала, что не оставит Илью без помощи, какой бы ни был исход суда. От того, что ее посадят, толку нет — ее и не посадят, у нее двое малолетних детей. А Илье реальная помощь нужна. У него очень тяжелая травма головы. Его восстанавливать и восстанавливать надо. Но раз такое произошло, что уж поделать? Теперь только его поднимать на ноги. От того, что мы виновницу аварии уволим с работы, дадим судимость, Илья же не встанет, не побежит, не заговорит.

«Сын 12 лет с работы не вылезал»

Прошлой осенью Илье оформили инвалидность. Сейчас Елена Корякина практически круглые сутки не отходит от сына и оставляет его под присмотром сиделки лишь четыре дня в неделю, когда уходит на работу. Она работает продавцом в хлебном отделе, небольшая зарплата полностью уходит на содержание Ильи. Ежемесячно за лекарства, средства гигиены, работу массажиста-реабилитолога, логопеда, сиделки у нее набегает до 70 тысяч рублей. Компенсация, полученная от виновницы аварии Марины Гладских, тает на глазах.