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Ад Дмитриадовки. Почему ремонт коллектора под Таганрогом погубил столько рабочих. Число жертв растет

Репортаж из поселка, где произошла трагедия

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Ветхими выглядят и надземные постройки на очистных в Дмитриадовке

Ветхими выглядят и надземные постройки на очистных в Дмитриадовке

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21 мая на очистных сооружениях Таганрогского водоканала в поселке Дмитриадовка случилась трагедия: 18 рабочих отравились метаном в коллекторе. Больше половины не выжили — к утру 22 мая число погибших выросло до 11. Корреспондент 161.RU Александра Шевченко поговорила с сотрудникам водоканала, дмитриадовцами и родственниками погибших о том, что именно произошло в день аварии и что могло стать ее причиной.

Нет задвижек и денег нет

На вопросы, что, как и почему произошло под Таганрогом, власти пока рапортуют сухим «отравились метаном во время работ на очистных сооружениях». Предварительную версию произошедшего приходится собирать со слов сотрудников, которым посчастливилось оказаться не в той бригаде или смене.

Утро 21 мая. Начальница станции очистки Раиса Гаврилова собирает мастеров, начальников смен и приказывает срочно починить прохудившуюся задвижку.

― Пока не починим, ничего не будет, — цитирует ее один из работников.

Те, кто был знаком с Гавриловой, описывают ее как человека жесткого, благодаря характеру которого на станции «всё держалось». На устранение поломки начальница отправляет сразу две бригады, хотя, по словам сотрудника очистных, с такой работой легко справляются два-три человека.

― Как всегда, Раиса у нас — любительница собрать всех. Мол, учитесь, показывать буду. Вот и собрала: и сама пошла, и людей за собой потянула, — рассказывает мужчина.

Полицейские и рабочие на оцепленной территории очистных

Полицейские и рабочие на оцепленной территории очистных

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Рабочие спустились в колодец глубиной 2 метра и площадью 10 на 10. То, что произошло спустя 2 часа, бывшие на поверхности сотрудники представляют так. Вытащили задвижку, которую надо было менять. Видимо, другая задвижка под давлением начала пропускать газ — внутрь пошел метан. Люди задыхались, пока колодец затапливало фекалиями.

Некоторые успели осознать, что происходит, и выбрались на поверхность. Уже наверху рабочие теряли сознание, людей рвало. Другие сотрудники очистных тут же вызвали скорую и попытались вытащить тех, кто остался в коллекторе.

Рабочие уверены, что причина трагедии — в ветхом оборудовании.

― Нет задвижек, нет денег в водоканале. Всё менять надо. Я 30 лет работаю — [всё это время] ждем, когда будет ремонт. Машины по 60 тысяч [часов] отработали, а должны были по 8 тысяч — потом на ремонт. Всё ржавое, всё гнилое, — утверждает один из тех, с кем встретилась корреспондент 161.RU.

Очистные сооружения в Дмитриадовке появились около 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В 2020 году областные и городские власти договорились провести реконструкцию. Подряд на разработку проекта и 82 миллиона рублей получила компания областного депутата — единоросса Сергея Рожкова. По плану, осенью 2021-го должна быть готова только документация. Когда стартуют сами работы, пока неясно.


Семь с половиной часов

По официальным данным, в коллекторе погибли десять человек, восемь пострадали. Из этих восьми пятеро попали в реанимацию. Данные о состоянии еще трех человек расходятся. По словам жителей Дмитриадовки и сотрудников водоканала, по меньшей мере двое из тех, кто пришел в себя, остаются в больнице.

Владимир Горбань тоже до последнего был уверен, что его жена Ирина лишь госпитализирована. О смерти супруги он узнал только спустя семь с половиной часов после трагедии.

― У меня и сестра работает на очистных. Она сменилась. Потом там что-то случилось, кто-то позвонил кому-то — и пошло. Я сразу поехал на работу [к жене] — туда не пускают, ничего не говорят.

Позже Владимиру сказали, что выживших увезли в таганрогскую городскую больницу № 5. Он поехал туда.

Владимир Горбань потерял жену

Владимир Горбань потерял жену

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― Там сказали, что есть полненькая женщина, живая, в реанимации. А моя ведь полненькая. Спрашиваю: «Горбань Ирина?». Отвечают: «Да, вроде она». А оказывается, перепутали.

До 16:00 мужчина ждал в больнице, когда ему сообщат о состоянии супруги.

― Закончился тихий час, врач вышел и сказал: «У нас такой нет. Они все на очистных там, погибшие...» Сердюченко (глава Новобессергеновского сельского поселения. — Прим. ред.) приезжал. Сказал, помощь какая-то от местной [администрации положена] и вроде от губернатора по миллиону. Сын взял все данные, а у меня просто голова не работает сейчас.

Всё в море

― По поводу этих очистных могу сказать только матом. Здесь живем и мучаемся. Я уже людей хотела собирать, чтоб подписи это... Вонища невыносимая. По несколько раз в день выпускают сероводород.

Людмила (имя изменено. — Прим. ред.) — жительница хутора Новозолотовка. Дмитриадовка с ее очистными сооружениями находится в паре улиц от дома женщины. Людмила признается, что «давно ждала, когда рухнут эти очистные, — там всё на честном слове держалось»:

― Они не справлялись с работой. Город [Таганрог] большой, а очистные для него слишком маленькие. Тут же дома строятся, новые подключения. И предприятия тоже сюда подключаются. У них переработанные фекалии некуда девать. Как дождь, это всё начинает течь. Очистные давным-давно должны были реконструировать или заменить. В прошлом году вроде обещали. Слышала, что деньги там большие, но так и ничего.

Людмила показывает в сторону Дмитриадовки, затем — в сторону улицы:

― А вот очистные, и сток от них по улице Чкалова идет прям в море. Спуск забетонирован. Труба уходит на километр вдаль.

― То есть всё в море выливают?

― Естественно. Естественно!

Забетонированный склон, по которому вода с очистных уходит в Азовское море

Забетонированный склон, по которому вода с очистных уходит в Азовское море

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Навстречу еще одна женщина. Она работает на очистных в Дмитриадовке. В день трагедии должна была выйти на работу, но поменялась сменами.

― [Подруга], вот сейчас задвижка сломалась, а как они теперь работают? — спрашивает Людмила. — А как же Таганрог?

― Не задавайте глупых вопросов. Как оно работает, подумай сама. Дошло?

― Всё в море...

― Никто лишнего не говорит, всё втихую, — добавляет сотрудница. — Когда в Таганроге поплыло всё, куда оно девалось? Когда проваливались все коллекторы, куда оно шло всё? До нас ничего не доходило. Вот так же и тут. А там пока откачают, пока эти насосы запустят. Неизвестно, сколько это всё будет. Сегодня могут всё откачать, но всё равно перекроют.

― А газы до нас не дойдут?

― Нет, это не хлор, а метан ― оно испарилось, и всё. Не переживайте.

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Таганроггибель рабочих под Таганрогом
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