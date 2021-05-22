Ад Дмитриадовки. Почему ремонт коллектора под Таганрогом погубил столько рабочих. Число жертв растет

21 мая на очистных сооружениях Таганрогского водоканала в поселке Дмитриадовка случилась трагедия: 18 рабочих отравились метаном в коллекторе. Больше половины не выжили — к утру 22 мая число погибших выросло до 11 . Корреспондент 161.RU Александра Шевченко поговорила с сотрудникам водоканала, дмитриадовцами и родственниками погибших о том, что именно произошло в день аварии и что могло стать ее причиной.



Нет задвижек и денег нет



На вопросы, что, как и почему произошло под Таганрогом, власти пока рапортуют сухим «отравились метаном во время работ на очистных сооружениях». Предварительную версию произошедшего приходится собирать со слов сотрудников, которым посчастливилось оказаться не в той бригаде или смене.