Ад Дмитриадовки. Почему ремонт коллектора под Таганрогом погубил столько рабочих. Число жертв растет

21 мая на очистных сооружениях Таганрогского водоканала в поселке Дмитриадовка случилась трагедия:
Нет задвижек и денег нет
На вопросы, что, как и почему произошло под Таганрогом, власти пока рапортуют сухим «отравились метаном во время работ на очистных сооружениях». Предварительную версию произошедшего приходится собирать со слов сотрудников, которым посчастливилось оказаться не в той бригаде или смене.
Утро 21 мая. Начальница станции очистки Раиса Гаврилова собирает мастеров, начальников смен и приказывает срочно починить прохудившуюся задвижку.
― Пока не починим, ничего не будет, — цитирует ее один из работников.
Те, кто был знаком с Гавриловой, описывают ее как человека жесткого, благодаря характеру которого на станции «всё держалось». На устранение поломки начальница отправляет сразу две бригады, хотя, по словам сотрудника очистных, с такой работой легко справляются два-три человека.
― Как всегда, Раиса у нас — любительница собрать всех. Мол, учитесь, показывать буду. Вот и собрала: и сама пошла, и людей за собой потянула, — рассказывает мужчина.
Рабочие спустились в колодец глубиной
Некоторые успели осознать, что происходит, и выбрались на поверхность. Уже наверху рабочие теряли сознание, людей рвало. Другие сотрудники очистных тут же вызвали скорую и попытались вытащить тех, кто остался в коллекторе.
Рабочие уверены, что причина трагедии — в ветхом оборудовании.
― Нет задвижек, нет денег в водоканале. Всё менять надо. Я
Очистные сооружения в Дмитриадовке появились около
Семь с половиной часов
По официальным данным, в коллекторе погибли десять человек, восемь пострадали. Из этих восьми пятеро попали в реанимацию. Данные о состоянии еще трех человек расходятся. По словам жителей Дмитриадовки и сотрудников водоканала, по меньшей мере двое из тех, кто пришел в себя, остаются в больнице.
Владимир Горбань тоже до последнего был уверен, что его жена Ирина лишь госпитализирована. О смерти супруги он узнал только спустя семь с половиной часов после трагедии.
― У меня и сестра работает на очистных. Она сменилась. Потом там что-то случилось, кто-то позвонил кому-то — и пошло. Я сразу поехал на работу [к жене] — туда не пускают, ничего не говорят.
Позже Владимиру сказали, что выживших увезли в таганрогскую городскую больницу
― Там сказали, что есть полненькая женщина, живая, в реанимации. А моя ведь полненькая. Спрашиваю: «Горбань Ирина?». Отвечают: «Да, вроде она». А оказывается, перепутали.
До
― Закончился тихий час, врач вышел и сказал: «У нас такой нет. Они все на очистных там, погибшие...» Сердюченко (глава Новобессергеновского сельского поселения. — Прим. ред.) приезжал. Сказал, помощь какая-то от местной [администрации положена] и вроде от губернатора по миллиону. Сын взял все данные, а у меня просто голова не работает сейчас.
Всё в море
― По поводу этих очистных могу сказать только матом. Здесь живем и мучаемся. Я уже людей хотела собирать, чтоб подписи это... Вонища невыносимая. По несколько раз в день выпускают сероводород.
Людмила (имя изменено. — Прим. ред.) — жительница хутора Новозолотовка. Дмитриадовка с ее очистными сооружениями находится в паре улиц от дома женщины. Людмила признается, что «давно ждала, когда рухнут эти очистные, — там всё на честном слове держалось»:
― Они не справлялись с работой. Город [Таганрог] большой, а очистные для него слишком маленькие. Тут же дома строятся, новые подключения. И предприятия тоже сюда подключаются. У них переработанные фекалии некуда девать. Как дождь, это всё начинает течь. Очистные давным-давно должны были реконструировать или заменить. В прошлом году вроде обещали. Слышала, что деньги там большие, но так и ничего.
Людмила показывает в сторону Дмитриадовки, затем — в сторону улицы:
― А вот очистные, и сток от них по улице Чкалова идет прям в море. Спуск забетонирован. Труба уходит на километр вдаль.
― То есть всё в море выливают?
― Естественно. Естественно!
Навстречу еще одна женщина. Она работает на очистных в Дмитриадовке. В день трагедии должна была выйти на работу, но поменялась сменами.
― [Подруга], вот сейчас задвижка сломалась, а как они теперь работают? — спрашивает Людмила. — А как же Таганрог?
― Не задавайте глупых вопросов. Как оно работает, подумай сама. Дошло?
― Всё в море...
― Никто лишнего не говорит, всё втихую, — добавляет сотрудница. — Когда в Таганроге поплыло всё, куда оно девалось? Когда проваливались все коллекторы, куда оно шло всё? До нас ничего не доходило. Вот так же и тут. А там пока откачают, пока эти насосы запустят. Неизвестно, сколько это всё будет. Сегодня могут всё откачать, но всё равно перекроют.
― А газы до нас не дойдут?
― Нет, это не хлор, а метан ― оно испарилось, и всё. Не переживайте.