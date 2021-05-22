Шли спасать друг друга и погибали: авария на водоканале Таганрога унесла жизни 10 человек

В бассейне, куда попадают канализационные стоки, резко поднялся уровень воды — задвижку, через которую стравливается ядовитый воздух, заклинило.



— Там кран тек, который все время ломался — на протяжении 40 лет , — уточнила корреспонденту 161.RU местная жительница, знакомая с погибшими.



По озвученной губернатором версии, десять сотрудников водоканала погибли после выброса метана. Еще восемь человек поступили в больницу с разными степенями «отравления клоачными газами», основной компонент которых — именно метан.



По словам собеседницы редакции, большое число смертей связано с тем, что сотрудники очистных «шли спасать друг друга один за другим». На месте погибла начальница станции Раиса Гаврилова, которая и отправила подчиненных на работы.

