Шли спасать друг друга и погибали: авария на водоканале Таганрога унесла жизни 10 человек

Гибель 10 сотрудников очистных сооружений Таганрогского водоканала стала трагедией и причиной для объявления траура
Что случилось
Около 10:30 две бригады сотрудников водоканала спустились в коллектор на территории очистных сооружений в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Ремонтников послали туда, чтобы устранить неисправность в сточном бассейне.
В бассейне, куда попадают канализационные стоки, резко поднялся уровень воды — задвижку, через которую стравливается ядовитый воздух, заклинило.
— Там кран тек, который все время ломался — на протяжении
По озвученной губернатором версии, десять сотрудников водоканала погибли после выброса метана. Еще восемь человек поступили в больницу с разными степенями «отравления клоачными газами», основной компонент которых — именно метан.
По словам собеседницы редакции, большое число смертей связано с тем, что сотрудники очистных «шли спасать друг друга один за другим». На месте погибла начальница станции Раиса Гаврилова, которая и отправила подчиненных на работы.
Издание LifeShot опубликовало список погибших на очистных. Источник 161.RU подтвердил, что шесть из десяти упомянутых там человек действительно работали и погибли при аварии:
- Надолинский Олег;
- Надолинский Андрей;
- Чекунова Татьяна;
- Карпенко Григорий;
- Гаврилова Раиса;
- Горбань Ирина.
В списке также упомянуты четыре человека, судьбу которых 161.RU не удалось установить:
- Мехов Александр;
- Абраменко Игорь;
- Телов Сергей;
- Худобин Роман.
Поисково-спасательная операция на очистных сооружениях длилась около восьми часов: изначально было известно только о двух погибших, за весь день число постепенно достигло десяти. Операцию свернули вечером, когда выяснилось, что последняя сотрудница, которую считали пропавшей без вести, на самом деле не была на работе в этот день.
Кто пострадал
Пострадали восемь человек. Сейчас они находятся в больнице скорой медицинской помощи Таганрога. Двое — в крайне тяжелом состоянии, в коме, на искусственной вентиляции легких. Еще трое оказались в реанимации и получают кислородную поддержку.
По словам областного министра здравоохранения Юрия Кобзева, трое пострадавших отказались от госпитализации после осмотра токсиколога. При этом, по словам сотрудников водоканала, как минимум двое из них до сих пор находятся под наблюдением врачей.
Очистные сооружения давно требовали ремонта
В сентябре 2020 года очистные сооружения в Дмитриадовке проинспектировал министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин (ныне — замгубернатора). Специалисты водоканала тогда доложили чиновнику, что «масштабные мероприятия [по реконструкции] на очистных сооружениях Таганрога не выполнялись более
Чуть ранее в 2020 году областные и городские власти договорились, что станцию в Дмитриадовке обновят. Конкурс выиграла и получила 82 миллиона рублей на разработку проекта реконструкции очистных сооружений компания областного депутата, единоросса Сергея Рожкова. Согласно графику работ, компания должна была выполнить инженерные, геологические, экологические и прочие изыскания до
Как пишет само таганрогское МУП «Водоканал», станция механической очистки работает в Дмитриадовке с 1983 года, а сооружения биологической очистки — с
День траура
С утра под Таганрогом работали представители правительства, руководители следственного управления СК и областной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности, расследование которого председатель СК Александр Бастрыкин передал в Москву.
Губернатор Василий Голубев днем прервал выездное совещание с членами Совета Федерации и посетил пострадавших в таганрогской БСМП. На последовавшей за этим пресс-конференции Голубев объявил
Губернатор пообещал выплатить по миллиону рублей семьям погибших, а также помочь с похоронами жертв аварии на очистных сооружениях. Компенсации получат и пострадавшие.
Из-за объявления траура в Ростове-на-Дону перенесены с субботы на воскресенье,