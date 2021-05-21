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В Ростовской области десять рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях

На месте работают сотрудники полиции

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Предполагается, что рабочие отравились газом

Предполагается, что рабочие отравились газом

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Семь человек погибли, двое пропали без вести и пять оказались в больнице после аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на источник. Также информацию подтвердили источники портала 161.RU. Городское управление ГО и ЧС официально сообщает о двух погибших и пяти госпитализированных работниках.

— Точной информации нигде пока нет, — отметил в комментарии 161.RU таганрогский мэр Андрей Лисицкий. — Сейчас на очистных сооружениях работают сотрудники полиции. Чем отравились, точно я не скажу. <...> Сейчас пять человек находятся в больнице. Сколько точно количество погибших, я не могу сказать.

ТАСС также сообщает, что, по предварительным данным, причиной гибели рабочих стал выброс метана.

Пока данные о погибших и пострадавших уточняются. Наши коллеги ведут онлайн-трансляцию с места событий, где собирают всю актуальную информацию о происшествии.

Обновлено в 15:30 мск: по официальным данным, количество погибших выросло до десяти человек, в коллекторе еще остаются люди.

— Пострадали 15 человек. 5 человек спасены, доставлены в медицинские учреждения. 10 человек, к сожалению, погибли. Все необходимые силы и средства на месте происшествия сосредоточены, работы необходимые проводятся, СК проводит проверку, — сообщил замначальника 6-го пожарно-спасательного отряда Александр Рыбалко.

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Ростов-на-ДонуТаганрогочистные сооружения
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