В Пермском крае школьник напал на учителя с ножом

Сегодня, 21 мая, в лицее
— Ученик задержан. Учителю оперативно оказана медпомощь, она находится в состоянии средней степени тяжести в Березниковской больнице, — сообщил губернатор края Дмитрий Махонин. — Готовим вертолет для транспортировки в Пермь. Других пострадавших нет. Поручил оперативно подключиться всем профильным ведомствам.
Известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Всю актуальную информацию о происшествии можно найти в онлайн-трансляции наших коллег из 59.RU.