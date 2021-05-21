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В Пермском крае школьник напал на учителя с ножом

Пострадавшая в больнице

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После ЧП учеников лицея заперли в классах

После ЧП учеников лицея заперли в классах

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Сегодня, 21 мая, в лицее № 1 в Березниках Пермского края ученик напал на учителя с ножом. Позже в телеграм-канале «Березниковский рабочий» появилось сообщение о том, что пострадавшая — учительница физики. Источники портала 59.RU в больнице сообщили, что у пострадавшей учительницы множественные ножевые ранения шеи и плеча.

— Ученик задержан. Учителю оперативно оказана медпомощь, она находится в состоянии средней степени тяжести в Березниковской больнице, — сообщил губернатор края Дмитрий Махонин. — Готовим вертолет для транспортировки в Пермь. Других пострадавших нет. Поручил оперативно подключиться всем профильным ведомствам.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Всю актуальную информацию о происшествии можно найти в онлайн-трансляции наших коллег из 59.RU.

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