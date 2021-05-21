А нам говорят, что в СССР такого быть не могло: материалы о том, как комсорг расстрелял семь человек, засекречены с 1958 года

Исследователи, изложившие события в книге «Социализм не порождает преступности», узнали, что Михаил Целоусов занимал должность комсорга. Но он плохо справлялся со своими обязанностями и часто пренебрегал обращениями комсомольцев. Кроме того, от него была беременна одна из несовершеннолетних учащихся, жениться на которой он не собирался.



Накануне трагедии на комсорга поступило несколько жалоб от учащихся, после чего директор школы и секретарь парткома сделали Целоусову выговор и рекомендовали решить вопрос с девушкой.



Отомстил за десять минут



После услышанной критики молодой человек не бросился исправлять свои ошибки, а напился и, недолго думая, решил расправиться с теми, кто отравлял его жизнь. Возбужденный алкоголем, он направился к школе, где в библиотеке вскрыл шкаф, заменявший сейф, достал мелкокалиберную винтовку местного ДОСААФ и патроны. После этого пошел к дому директора школы.

