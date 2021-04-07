На Ипподромской «Дэу Матиз» столкнулся со «Шкодой» на встречной полосе — один человек в больнице

В Новосибирске на Ипподромской автомобиль вылетел на встречную полосу
Вечером в среду,
Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», «Дэу Матиз» вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался седан. В результате в «Матизе» сработали подушки безопасности, пострадал водитель.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что авария произошла в 20:46.
— В районе дома
На месте работает экипаж ДПС. Уточняются обстоятельства произошедшего.
Сегодня утром на трассе под Новосибирском в аварии погиб мужчина и пострадали двое детей.