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На Ипподромской «Дэу Матиз» столкнулся со «Шкодой» на встречной полосе — один человек в больнице

На месте работает экипаж ДПС

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«Матиз» вылетел на встречку

«Матиз» вылетел на встречку

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В Новосибирске на Ипподромской автомобиль вылетел на встречную полосу

Вечером в среду, 7 апреля, в Новосибирске на улице Ипподромской произошло ДТП на встречной полосе, в котором пострадал один человек.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», «Дэу Матиз» вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался седан. В результате в «Матизе» сработали подушки безопасности, пострадал водитель.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что авария произошла в 20:46.

— В районе дома № 40 по улице Ипподромской произошло столкновение двух транспортных средств: «Дэу Матиз» и «Шкода Рапид». По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек, он отправлен в больницу, — пояснили в ведомстве.

На месте работает экипаж ДПС. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Сегодня утром на трассе под Новосибирском в аварии погиб мужчина и пострадали двое детей.

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ГИБДДДТПвстречная полоса
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