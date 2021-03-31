Месть чудовища красавице. Участница конкурса красоты нашла другого, за это обиженный жених отрубил ей голову

— При этом, конечно, очевидно, что это не норма — нельзя любить и причинять боль. Сопротивление у пострадавшей может быть разным, это и активные действия — желание уйти. И обращение в кризисные центры за помощью к специалистам. Обращения в органы правопорядка. Ни один человек не мечтает о том, чтобы ему было плохо, и молчать об этом не надо. Есть кризисные центры, есть всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от семейно-бытового насилия. Женщина должна понимать, что она не одна и что выход есть. Однако резкое расставание может стать причиной для нового выброса жестокости, поскольку обидчику важно сохранить тайну своего поведения или даже преступления и остаться безнаказанным. Поэтому ни в коем случае нельзя открыто заявлять: «Я от тебя ухожу». Нужно всегда составлять план безопасности и рассчитывать все риски.

Ольга Бобрецова говорит, что важно прикинуть, у кого можно укрыться. Еще рекомендуется сменить сим-карту. Не отвечать на незнакомые номера. Даже самым близким не сообщать свое местонахождение. Или наоборот предупредить их, что, если я не появлюсь в течение какого-то времени, — заявляйте в полицию. Лучше, если все документы, необходимые вещи, деньги будут собраны в так называемый «тревожный чемоданчик».

— То есть важно скрывать и готовить пути отступления, поскольку сталкинг, то есть преследование жертвы, — довольно распространенное явление. В уголовной системе и законодательстве Российской Федерации нет статьи о преследовании, абьюзеры владеют некими законодательными нормами и знают, что по этой статье их привлечь невозможно, поскольку она отсутствует. Поэтому агрессоры продолжают своих жертв преследовать. Известное дело Виктории Володиной тому иллюстрация — когда муж перерезал в автомобиле тормозные шланги, и женщина попала в автокатастрофу. Пострадавшие эти истории тоже читают и боятся, что на месте таких жертв могут быть и они.



В любом случае, даже если страшно или стыдно рассказать о своих страхах близким, всегда можно и даже нужно позвонить на горячую линию.

Всероссийский круглосуточный телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия: 8 800 700-06-00.

— Не все домашние садисты убивают своих жертв. Не все преследуют. Человеческая природа порой непредсказуема. Почему человек идет на убийство? Боюсь, на этот вопрос нет ответа. Это не обязательно может быть накопившаяся жестокость, человек мог быть жестоким ранее, просто сейчас его жестокость вылилась в такое действие. За 22 года работы в этой теме не слышала каких-либо объяснений. Мы же все понимаем, что лишение человека жизни — это высшее проявление жестокости, и о чем думал абьюзер, когда на такое решился, это загадка. Хотя преступление в этом случае и раскрыли буквально за несколько дней с момента пропажи девушки. Мне даже как специалисту тяжело и сложно рассуждать, что может быть в голове у человека, который на такое способен.