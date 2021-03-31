Месть чудовища красавице. Участница конкурса красоты нашла другого, за это обиженный жених отрубил ей голову

История в Архангельской области, о которой рассказали наши коллеги из 29.RU, стала очередной страшной иллюстрацией семейно-бытового насилия, о котором в России много говорят после каждого такого кошмарного случая, но законодательных рычагов воздействия на домашних тиранов по-прежнему нет. 20 марта в Новодвинске пропала
«Синяки на руках прятала»
29 марта — на девятый день после смерти Ольги Шляминой — Людмила, ее мама, пошла в храм.
Это единственный способ как-то мысленно проститься с дочерью, которая всё еще не похоронена. Сначала в окрестностях Новодвинска нашли тело и только спустя несколько дней — голову. Сейчас идут экспертизы, судебно-медицинская и генетическая, — и пока сложно сказать, когда они завершатся. Ситуация будто подвисла в воздухе, и для матери — это ужаснейшее испытание, начиная со дня, когда Оля пропала.
— 20 марта она ушла из дома вечером, на следующий день у нее был выходной. Я звонила днем — телефон был отключен. Звонила вечером — телефон был отключен. В понедельник она должна была быть на работе. Я ждала, что придет хотя бы перед работой — переодеться. Телефон всё еще был отключен. Думала, может, где-то в гостях заночевала и с гостей поехала на работу. Ждала вечера... Телефон был отключен весь день, и я уже запереживала. Во вторник утром я нашла адрес, куда она устроилась на работу. Не могла дозвониться ни по одному телефону, взяла такси и поехала туда сама. Там служба безопасности. Ее с понедельника искали. Потом я поехала в полицию — подавать заявление.
25 марта стало известно, что Ольгу нашли мертвой в лесу, матери сообщили, что тело обезглавлено, и голову пока не могут найти. В тот же день стало известно, что задержали подозреваемого — Вячеслава Самойлова, с которым встречалась Ольга. Уже тогда он признал свою вину, но «частично», — в чём мы еще далее разберемся.
— Что случилось в тот день на самом деле? Это знала только Оля, — говорит мама девушки, измученная обрушившимся на нее страшным горем, а еще полной неизвестностью со следствием, невозможностью похоронить останки несчастной дочери.
Людмила может лишь предполагать, что Ольга и Вячеслав поссорились, потому что дочь наконец-то приняла решение — нужно расставаться. Дочь не рассказывала и даже скрывала от нее какие-то подробности личной жизни.
— Я была против их отношений, — признается мама. — В этот Новый год он сильно ее ударил. И тогда я сказала: «Наконец-то ты осознаешь, что с этим человеком нельзя ничего общего иметь!» Он был вхож в наш дом, но мы практически не общались. Казался мне человеком без эмоций. Я по натуре молчун, а с ним вообще как-то общего языка не было.
Подруги рассказывают, что частенько Ольга приходила на работу подавленной и только с самыми близкими делилась, что очень устала от ссор с Вячеславом.
— Один раз она приехала на работу не в духе. Я спросила, что случилась. Оля говорила, что заколебал ее парень: на ребенка орет постоянно, на нее руки распускал — у нее были синяки на руках, она их прятала. Не один раз она приходила в таком состоянии, — говорит архангелогородка Наталья Следникова, которая работала с ней в «Пятерочке», где Ольга была администратором.
Ольга Шлямина воспитывала сына от второго брака. Когда мы общались с ее мамой, та выразила опасения, что мальчик тоже мог быть жертвой побоев или просто пострадать психологически. В соцсетях Ольги много фотографий с любимым сыном: прогулки, путешествия, детские поделки.
«Королева леса»
Мама Ольги говорит, что недавно дочь рассказала, что ей понравился коллега по работе и что она приняла его ухаживания:
— В тот момент она как раз прислушалась ко мне (что надо расстаться с агрессивным мужчиной. — Прим. ред.). У нее появилась новая работа. Там появился человек, который ее полюбил. А тот (речь про Самойлова. — Прим. ред.) подкарауливал... И я очень боялась, что он что-то сделает.
Вячеслав, по ее словам, строил серьезные планы на Ольгу, — купил квартиру, хотел, чтобы они жили вместе... но Ольга не шла. По словам матери, он просто не хотел упускать девушку — амбициозную, молодую, красивую.
В 2018 году новодвинка дошла до финала всероссийского конкурса красоты «Королева леса», для которой это было еще и профессиональным испытанием.
Ольга тогда работала инженером автотранспортного производства АО «АРХБУМ». На конкурсе ведущий представил ее так:
— Она утверждает, что в жизни есть три вещи, которые невозможно вернуть, — время, слово и возможность. Не теряйте времени, выбирайте слова, не упускайте свои возможности.
Ольга в целом, как говорят о ней подруги, была довольно позитивным человеком. Она не вела так активно Instagram, как другие участницы, и в целом казалась скромнее остальных участниц, но для нее это определенно был насыщенный период, который она вспоминала в Сети и спустя несколько лет. На этом фото Ольга — пятая слева.
А здесь Ольга в центре — в синем платье.
Коллега, которая работала с ней с 2019-го по
— Она была очень добрая, хорошая. Защищала меня от всех, никому ничего плохого не говорила и зла не делала. Очень жаль ее.
Родственница Мария Антуфьева говорит, что чаще всего общалась с Ольгой в Сети:
— Мы в последнее время лично давно не виделись, общались только по интернету и телефону. Последний разговор был 17 марта. Для меня она была солнечным человечком.
Угрожал убить отца: что известно про Самойлова
С Вячеславом Самойловым, как говорит мама Ольги, девушка познакомилась около 7 лет назад. Потом они долго не общались, и когда снова сошлись, ее это очень напрягло.
— Ольга не общалась с ним года три. Почему она связалась с ним сейчас снова, я не знаю. Когда мне говорили, что где-то видели Ольгу со Славой, я отвечала, что этого не может быть! Вы, наверное, ошиблись. А потом начала как-то догадываться, что все-таки, наверное, она с ним встречается. Она мне не говорила, утаивала. Может, не хотела, чтобы я об этом знала, — рассказала Людмила, мама девушки.
Как мы уже писали выше, общаться матери с ним было непросто, и подозрения, что он может быть опасен, были у нее задолго до трагедии.
Сам Вячеслав, как мы выяснили, из Новодвинска, но регулярно ездил на работу в Усинск, — работал там на частном охранном предприятии. Известно, что до этой жуткой ситуации он уже переступал черту закона. В
По материалам дела: «В содеянном раскаивается»
Информация о том, что Ольгу Шлямину нашли мертвой, появилась 25 марта. Уже тогда Самойлов был подозреваемым по делу об убийстве. И уже тогда он частично признал свою вину — подтвердил, что ударил Ольгу, и допускал, что мог ее убить. 26 марта Самойлова арестовали и заключили под стражу на два месяца.
30 марта показания Самойлова расширились, но вину он по-прежнему признает лишь частично. Следователи выяснили, что новодвинец дважды ударил Ольгу по голове — от этого она упала и стукнулась головой об пол.
Что любопытно, теперь — уже после ужасной смерти молодой и красивой девушки — головорез заявляет, что ссора была из-за ревности, но не его, а Ольги.
И это противоречит словам матери, которая говорила, что дочь прислушалась к ее совету расстаться с Вячеславом. Вот региональном управлении Следственного комитета РФ про новые показания:
— На допросе обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что 21 марта по месту его жительства в Новодвинске между ним и знакомой произошла ссора из-за ее беспочвенной ревности. В порыве гнева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес два удара рукой по голове потерпевшей, отчего та упала и ударилась головой об пол. Наступления ее смерти не желал. Обнаружив, что пострадавшая не подает признаков жизни, предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело, фрагменты которого оставил в разных местах, а также избавился от ножовки по металлу. В содеянном раскаивается.
Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели по делу, идут экспертизы. С места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела. Останки Ольги были найдены в лесном массиве и недостроенном здании под Новодвинском.
30 марта, по информации из собственных источников
Видимо, линия защиты Самойлова выстраивается так, что он не отрицает, что убил девушку и попытался скрыть следы преступления (в том числе отрезал голову). Но при этом, как мы предполагаем, он настаивает на том, что не имел умысла убивать, — отсюда и формулировка «признал вину частично».
Обвинение Вячеславу Самойлову предъявлено по статье «Убийство» (
Людмила хочет добиться самого сурового наказания для убийцы своей дочери.
— Я жалею, что отменили смертную казнь в России, — так ответила она на вопрос, каким должен быть приговор.
«Не выноси сор из избы» и «бог терпел и нам велел»
Про насилие в современном обществе мы поговорили с руководителем некоммерческой общественной организации в Архангельске «Новый взгляд» Ольгой Бобрецовой.
— В последнее время о домашнем насилии стали чаще говорить, в том числе обсуждается законопроект. И председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит о том, что нужно вернуть обсуждение закона. И уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова — что нужно решать вопрос с семейным и бытовым насилием.
— Потому что это, как правило, насилие — это не единичный случай, а система отношений, в которых постоянно присутствует запугивание, и женщина в итоге теряет контроль над своей жизнью. Ее начинает контролировать партнер: куда она ходит, что носит, с кем общается, как она себя ведет. Ситуация становится для пострадавшей непредсказуемой. Она не может предугадать действия своего партнера. Это на самом деле страшно. Порой уйти просто нереально. В законодательной базе, которая сегодня действует в Российской федерации, не хватает механизмов защиты, — считает Ольга Бобрецова.
Принятие такой системы отношений со стороны пострадавшей развязывает домашнему деспоту руки.
— Плюс не надо забывать, что побои в семье декриминализированы. Если женщину впервые избили, это не является уголовным преступлением, достаточно заплатить штраф, и человек остается без наказания.
— При этом, конечно, очевидно, что это не норма — нельзя любить и причинять боль. Сопротивление у пострадавшей может быть разным, это и активные действия — желание уйти. И обращение в кризисные центры за помощью к специалистам. Обращения в органы правопорядка. Ни один человек не мечтает о том, чтобы ему было плохо, и молчать об этом не надо. Есть кризисные центры, есть всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от семейно-бытового насилия. Женщина должна понимать, что она не одна и что выход есть. Однако резкое расставание может стать причиной для нового выброса жестокости, поскольку обидчику важно сохранить тайну своего поведения или даже преступления и остаться безнаказанным. Поэтому ни в коем случае нельзя открыто заявлять: «Я от тебя ухожу». Нужно всегда составлять план безопасности и рассчитывать все риски.
Ольга Бобрецова говорит, что важно прикинуть, у кого можно укрыться. Еще рекомендуется сменить сим-карту. Не отвечать на незнакомые номера. Даже самым близким не сообщать свое местонахождение. Или наоборот предупредить их, что, если я не появлюсь в течение какого-то времени, — заявляйте в полицию. Лучше, если все документы, необходимые вещи, деньги будут собраны в так называемый «тревожный чемоданчик».
— То есть важно скрывать и готовить пути отступления, поскольку сталкинг, то есть преследование жертвы, — довольно распространенное явление. В уголовной системе и законодательстве Российской Федерации нет статьи о преследовании, абьюзеры владеют некими законодательными нормами и знают, что по этой статье их привлечь невозможно, поскольку она отсутствует. Поэтому агрессоры продолжают своих жертв преследовать. Известное дело Виктории Володиной тому иллюстрация — когда муж перерезал в автомобиле тормозные шланги, и женщина попала в автокатастрофу. Пострадавшие эти истории тоже читают и боятся, что на месте таких жертв могут быть и они.
В любом случае, даже если страшно или стыдно рассказать о своих страхах близким, всегда можно и даже нужно позвонить на горячую линию.
Всероссийский круглосуточный телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия:
— Не все домашние садисты убивают своих жертв. Не все преследуют. Человеческая природа порой непредсказуема. Почему человек идет на убийство? Боюсь, на этот вопрос нет ответа. Это не обязательно может быть накопившаяся жестокость, человек мог быть жестоким ранее, просто сейчас его жестокость вылилась в такое действие. За 22 года работы в этой теме не слышала каких-либо объяснений. Мы же все понимаем, что лишение человека жизни — это высшее проявление жестокости, и о чем думал абьюзер, когда на такое решился, это загадка. Хотя преступление в этом случае и раскрыли буквально за несколько дней с момента пропажи девушки. Мне даже как специалисту тяжело и сложно рассуждать, что может быть в голове у человека, который на такое способен.
Полезные сайты по РФ, где можно найти контакты по своему региону:
- Центр «Насилию.нет» (признан иностранным агентом в РФ);
- Ресурсный Центр «АННА» (признан иностранным агентом в РФ) — на сайте есть карты, через которые можно выйти на психологическую, юридическую, а также социальную помощь в вашем регионе.