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Разрушено семь квартир, под завалами могут быть люди: в девятиэтажке в Татарстане прогремел взрыв

Найдено тело погибшего мужчины, еще четверо пострадавших госпитализированы

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На месте происшествия найдено тело погибшего мужчины, еще одну женщину удалось спасти из-под завалов

На месте происшествия найдено тело погибшего мужчины, еще одну женщину удалось спасти из-под завалов

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В ночь на 30 марта в девятиэтажном доме в Татарстане прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Зеленодольск под Казанью.

На месте происшествия найдено тело погибшего мужчины, еще одну женщину удалось спасти из-под завалов, она госпитализирована. Всего по последним данным в больницу увезли четверо пострадавших. Под завалами могут находиться люди, заявили в региональном главке МЧС.

— Поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в многоквартирном кирпичном доме. Произошло обрушение шести квартир на 7 этаже, и одной на 8 этаже, — добавили в ведомстве.

Из дома эвакуировано 99 человек, их увезли в пункт временного размещения. Основные версии взрыва — неисправность оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что причиной ЧП мог стать суицид.

— По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Сотрудниками МЧС проводится обследование пострадавших квартир. Работы по разбору завалов продолжаются, на месте происшествия работают 59 человек и 20 единиц техники, — добавили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме, где произошло ЧП.

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ТатарстанЧПвзрыв газаобрушение дома
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