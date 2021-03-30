Разрушено семь квартир, под завалами могут быть люди: в девятиэтажке в Татарстане прогремел взрыв

В ночь на 30 марта в девятиэтажном доме в Татарстане прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Зеленодольск под Казанью.
На месте происшествия найдено тело погибшего мужчины, еще одну женщину удалось спасти из-под завалов, она госпитализирована. Всего по последним данным в больницу увезли четверо пострадавших. Под завалами могут находиться люди, заявили в региональном главке МЧС.
— Поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в многоквартирном кирпичном доме. Произошло обрушение шести квартир на 7 этаже, и одной на 8 этаже, — добавили в ведомстве.
Из дома эвакуировано 99 человек, их увезли в пункт временного размещения. Основные версии взрыва — неисправность оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что причиной ЧП мог стать суицид.
— По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Сотрудниками МЧС проводится обследование пострадавших квартир. Работы по разбору завалов продолжаются, на месте происшествия работают 59 человек и 20 единиц техники, — добавили в МЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме, где произошло ЧП.