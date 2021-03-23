На аэродроме под Калугой у бомбардировщика сработала катапульта. Погибли трое военных

Трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
— На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора, — цитирует агентство своего собеседника.
По данным РЕН ТВ, на борту самолета находилось четыре человека, одному из них удалось выжить.
Минобороны РФ информацию о гибели военных подтвердило. Также сообщается, что жертв среди мирного населения нет.
Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.