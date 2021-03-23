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На аэродроме под Калугой у бомбардировщика сработала катапульта. Погибли трое военных

Ту-22М3 находится на земле

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Катапульты сработали при запуске двигателей

Катапульты сработали при запуске двигателей

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Трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

— На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора, — цитирует агентство своего собеседника.

По данным РЕН ТВ, на борту самолета находилось четыре человека, одному из них удалось выжить.

Минобороны РФ информацию о гибели военных подтвердило. Также сообщается, что жертв среди мирного населения нет.

Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направлена комиссия ВКС России.

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КалугаМинобороныбомбардировщик
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