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Пензенского губернатора арестовали на два месяца по делу о взятке на 31 миллион рублей

Чиновник свою вину отрицает

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По версии следствия, Белозерцев получил от бизнесменов дорогие часы, машину и деньги

По версии следствия, Белозерцев получил от бизнесменов дорогие часы, машину и деньги

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Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца. Накануне чиновника задержали по подозрению в получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Белозерцев пробудет под арестом до 20 мая.

В Следственном комитете заявили, что с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил взятку за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. «Биотэк» занимается поставками и производством экспресс-тестов на коронавирус. По данным «Госзакупок», за первое полугодие 2020-го учреждения здравоохранения Пензенской области заключили контракты с «Биотэком» на сумму около 700 миллионов рублей.

Во время обысков в доме у губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей. Также среди взяток, пишет ТАСС, были дорогие часы и автомобиль Mercedes.

В рамках уголовного дела задержаны шесть человек, среди них бизнесмен Борис Шпигель, возглавляющий «Биотэк». Ни он, ни Белозерцев вину не признают.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержание пензенского губернатора, заявил, что пока не видел указа об утрате доверия, но не исключает, что такой документ может появиться.

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Пензенская областьарествзяткакоррупцияИван Белозерцев
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