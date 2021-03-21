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Губернатора Пензенской области задержали за получение взятки в размере 31 миллиона рублей

Он принял деньги от бизнесмена, который занимался производством экспресс-тестов на коронавирус

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Ивану Белозерцеву&nbsp;грозит <nobr class="_">до 15 лет</nobr> колонии

Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет колонии

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Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают в получении взятки в размере 31 миллион рублей. Его задержали, у него дома и на рабочем месте провели обыски. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Также задержан бизнесмен Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его подозревают в даче взятки. У него тоже провели обыски.

— По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников на сумму, превышающую 31 миллион рублей, — сообщает Светлана Петренко. — Взятки передавали за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Компания «Биотэк» занимается поставками и производством экспресс-тестов на коронавирус.

В ближайшее время Белозерцеву, Шпигелю и другим задержанным предъявят обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски у губернатора и других должностных лиц проводят с минувшей субботы. Всего задержаны 6 человек. Губернатору и Шпигелю грозит до 15 лет колонии.

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Пензенская областьвзяткакоррупциятесты на коронавирус
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