Губернатора Пензенской области задержали за получение взятки в размере 31 миллиона рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают в получении взятки в размере
— По данным следствия, с января по сентябрь
Компания «Биотэк» занимается поставками и производством экспресс-тестов на коронавирус.
В ближайшее время Белозерцеву, Шпигелю и другим задержанным предъявят обвинение, следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски у губернатора и других должностных лиц проводят с минувшей субботы. Всего задержаны