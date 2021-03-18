Страшная трагедия в российском бараке. Кто ответит за четверых заживо сгоревших детей

По заверениям отдела, с семьей по плану КДН работала целая группа специалистов из разных ведомств, в том числе центра семьи, школы, полиции, органов опеки и попечительства. Семью проверяли, проводили профилактические беседы и консультации с родителями.



— За полгода с момента постановки семьи на учет положительной динамики не произошло, поэтому КДН решила обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав. Органы опеки подали иск в ноябре 2019 года, рассматривался до июня 2020 года. Мать за это время предприняла меры для сохранения детей: она не была замечена в употреблении спиртного, устроилась на работу, в суд предоставила справку, что алкогольной зависимостью не страдает. Старшие дети на суде подтвердили, что мама не употребляет алкоголь и что они хотят остаться в семье. После решения об отказе в ограничении родительских прав семья была оставлена на учете, с ней продолжалась профработа группой специалистов по плану, утвержденному КДН, — уточнили в органах опеки.

Обвинять опеку опасно?

Председатель совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка в России, руководитель ассоциации родительских комитетов России Ольга Леткова считает, что искать виновных в этой ситуации нужно не только и не столько в семье и органах опеки.



— Мне очевидно, что виноваты чиновники, которые должны проверять состояние жилого фонда. Тем более что уже были возгорания в других подобных домах в этом городе. Это были сигналы, на которые надо было реагировать. Но никто не среагировал. Но винят при этом мать, которая одна растила пятерых детей и, как я поняла, работала при этом, чтобы всех их прокормить.



Я не спорю, может быть, она не была хорошей матерью. Но причинно-следственной связи между ее поведением и возгоранием никакой я не вижу. Она не напилась пьяной и не подожгла свой дом сигаретами. Поэтому рассуждать, какая она плохая, расспрашивать соседей — десятое дело. Но есть решение суда о том, что она встала на путь исправления. И возможно, что оно правильное. В любом случае это установленный факт, с которым мы не можем сейчас спорить, — заявила NGS24.RU Леткова.