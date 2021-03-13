Новосибирец, угрожая ножом продавцу, ограбил продуктовый магазин — инцидент попал на видео

Полицейские поймали новосибирца, который ограбил продуктовый магазин на улице 1-й Чукотский переулок в Кировском районе. Инцидент произошел еще 9 марта в 22 часа вечера и попал на камеры видеонаблюдения.



— Как рассказала продавец, около 22.00 в магазин зашел неизвестный и, угрожая ей предметом, похожим на нож, завладел из кассы денежными средствами в размере 40 тысяч рублей, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.