Новосибирец, угрожая ножом продавцу, ограбил продуктовый магазин — инцидент попал на видео

Полицейские поймали новосибирца, который ограбил продуктовый магазин на улице 1-й Чукотский переулок в Кировском районе. Инцидент произошел еще 9 марта в 22 часа вечера и попал на камеры видеонаблюдения.
— Как рассказала продавец, около 22.00 в магазин зашел неизвестный и, угрожая ей предметом, похожим на нож, завладел из кассы денежными средствами в размере
В течение суток полиция установила личность грабителя. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний житель Новосибирска. Мужчина был задержан в квартире у родственницы, проживающей в Кировском районе.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
5 марта полицейские задержали мужчину, который несколько раз пнул и повалил на землю 82-летнюю женщину в Бердске. Этот инцидент тоже засняли видеокамеры. Позднее новосибирские следователи возбудили на него уголовное дело.