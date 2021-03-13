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Новосибирец, угрожая ножом продавцу, ограбил продуктовый магазин — инцидент попал на видео

Полиция поймала преступника и завела уголовное дело

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Украденные деньги он успел потратить

Украденные деньги он успел потратить

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Полицейские поймали новосибирца, который ограбил продуктовый магазин на улице 1-й Чукотский переулок в Кировском районе. Инцидент произошел еще 9 марта в 22 часа вечера и попал на камеры видеонаблюдения.

— Как рассказала продавец, около 22.00 в магазин зашел неизвестный и, угрожая ей предметом, похожим на нож, завладел из кассы денежными средствами в размере 40 тысяч рублей, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В течение суток полиция установила личность грабителя. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний житель Новосибирска. Мужчина был задержан в квартире у родственницы, проживающей в Кировском районе.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — добавили в ведомстве.

5 марта полицейские задержали мужчину, который несколько раз пнул и повалил на землю 82-летнюю женщину в Бердске. Этот инцидент тоже засняли видеокамеры. Позднее новосибирские следователи возбудили на него уголовное дело.

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