«Поспать залез»: новосибирец застрял в ограждении чердака — момент спасения попал на видео

Вчера вечером,
Информация о застрявшем мужчине поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в
На видеозаписи спасателей видно, как мужчина по пояс застрял в металлическом ограждении. Спасатели с помощью бензореза отпилили несколько прутьев и вытащили мужчину. На вопрос о том, как он здесь оказался, смущенный пострадавший ответил:
— Поспать залез и застрял.
В своей группе спасатели МАСС пояснили, что мужчина отказался от медицинской помощи, поблагодарил спасателей и пообещал больше не совершать подобных поступков.
В декабре