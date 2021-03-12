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«Поспать залез»: новосибирец застрял в ограждении чердака — момент спасения попал на видео

Вытаскивать его пришлось с помощью бензореза

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Спасателям пришлось отпилить несколько прутьев

Спасателям пришлось отпилить несколько прутьев

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Вчера вечером, 11 марта, в подъезде дома на улице Селезнева в Центральном районе мужчина застрял в ограждении между лестницей и чердаком. Его пришлось вытаскивать спасателям. Момент спасения попал на видео.

Информация о застрявшем мужчине поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 17 часов 50 минут.

На видеозаписи спасателей видно, как мужчина по пояс застрял в металлическом ограждении. Спасатели с помощью бензореза отпилили несколько прутьев и вытащили мужчину. На вопрос о том, как он здесь оказался, смущенный пострадавший ответил:

— Поспать залез и застрял.

В своей группе спасатели МАСС пояснили, что мужчина отказался от медицинской помощи, поблагодарил спасателей и пообещал больше не совершать подобных поступков.

В декабре 2-летний ребенок застрял в закрытой машине. Спасательная операция попала на видео.

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застрялспасатели
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