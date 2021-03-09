Под Новосибирском у мужчины не сработал парашют. Что говорят на аэродроме

Под Новосибирском у парашютиста не сработал парашют
Сегодня, 9 марта, в районе станции Мочище в Новосибирском районе у мужчины не сработал парашют.
— Только что на моих глазах у одного из парашютистов сложился парашют-крыло, и в нем запутался запасной. Надеюсь, что парень упал в глубокий снег и с ним всё хорошо, — написал в редакцию читатель.
Информация об этом не поступала в МЧС, муниципальную аварийно-спасательную службу и 112.
— Сегодня над площадкой аэродрома работают военные. По плану тренировочных прыжков была отработка упражнения «отказ основного парашюта с применением запасного». Ситуация штатная, парашютист приземлился благополучно, — рассказал руководитель парашютного звена Василий Чекрыгин.
Ранее НГС писал о том, что новосибирский парапланерист погиб при прыжке с парашютом в Турции. Он совершил прыжок с высоты