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Тема дняМожно ли пить воду из-под крана? Эксперимент НГС

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Под Новосибирском у мужчины не сработал парашют. Что говорят на аэродроме

Парашют-крыло сложился во время прыжка

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Инцидент случился на аэродроме Мочище

Инцидент случился на аэродроме Мочище

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Под Новосибирском у парашютиста не сработал парашют

Сегодня, 9 марта, в районе станции Мочище в Новосибирском районе у мужчины не сработал парашют.

— Только что на моих глазах у одного из парашютистов сложился парашют-крыло, и в нем запутался запасной. Надеюсь, что парень упал в глубокий снег и с ним всё хорошо, — написал в редакцию читатель.

Информация об этом не поступала в МЧС, муниципальную аварийно-спасательную службу и 112.

— Сегодня над площадкой аэродрома работают военные. По плану тренировочных прыжков была отработка упражнения «отказ основного парашюта с применением запасного». Ситуация штатная, парашютист приземлился благополучно, — рассказал руководитель парашютного звена Василий Чекрыгин.

Ранее НГС писал о том, что новосибирский парапланерист погиб при прыжке с парашютом в Турции. Он совершил прыжок с высоты 1800 метров.

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аэродромпарашютпарашютист
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