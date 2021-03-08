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В Новосибирске орудует налетчик, который грабит пивнушки и цветочные салоны (смотрите, как он это делает)

Неизвестный грабитель совершал нападения в Ленинском районе Новосибирска

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Ограбление цветочного салона

Ограбление цветочного салона

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Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, который грабил цветочные салоны и магазины разливного пива.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 1 марта около 23:00 был ограблен пивной магазин на улице Степной. 5 марта около полуночи разбойник зашел в цветочный магазин на улице Блюхера и потребовал от продавщицы передать ему наличные деньги.

6 марта в 21:30 был ограблен пивной павильон на улице Забалуева. Общий ущерб от действий неизвестного налетчика составил 12 000 рублей.

Полиция сообщает, что на вид подозреваемому 30–40 лет, рост 170–175 см, среднего или худощавого телосложения. Одет в куртку средней длины из материи синего (черного) цвета с капюшоном, брюки темного цвета, ботинки темного цвета. На лице маска черного цвета (с эмблемой в виде замка или зубов), на голове черная вязаная шапка. При себе мужчина может иметь нож.

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цветыграбеж
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