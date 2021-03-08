В Новосибирске орудует налетчик, который грабит пивнушки и цветочные салоны (смотрите, как он это делает)

Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, который грабил цветочные салоны и магазины разливного пива.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области,
Полиция сообщает, что на вид подозреваемому
Неизвестный грабитель совершал нападения в Ленинском районе Новосибирска
Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, который грабил цветочные салоны и магазины разливного пива.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области,
Полиция сообщает, что на вид подозреваемому
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