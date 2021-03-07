Горит река: в ХМАО из-за аварии на подводном трубопроводе полыхает нефть

Под Нижневартовском вечером 6 марта начался мощный пожар. Предположительно это произошло из-за аварии на подводном трубопроводе. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram. Инспекторы ведомства выехали на место происшествия, чтобы оценить ущерб экологии.
Как сообщают наши коллеги 86.RU, в соцсетях появились записи, на которых видно мощное пламя. При этом столбы дыма многие пользователи соцсетей приняли за грозовые тучи.
Один из очевидцев выложил видео, на котором видно, как горит река Обь. Вокруг ощущается сильный запах нефти. Снегоходчик, который ехал по льду, получил ожоги. По словам пользователей соцсетей, его госпитализировали.