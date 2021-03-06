«У кого-то утро не задалось»: в Заельцовском районе сгорела машина

Утром в Новосибирске загорелся автомобиль
Сегодня утром, 6 марта, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар, в котором пострадал автомобиль.
— Донского 21/1, горит автомобиль в 8:31, — рассказали НГС в службе 112.
Момент пожара попал на видео. На нем видно, что автомобиль стоит рядом с автобусной остановкой.
— Утро у кого-то не задалось, — сказал автор ролика.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области на момент публикации информацию о возгорании не прокомментировали.
В январе в Новосибирске загорелся автомобиль после того, как на него установили сигнализацию. Его пытались потушить снегом.