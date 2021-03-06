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«У кого-то утро не задалось»: в Заельцовском районе сгорела машина

От автомобиля поднялся столб черного дыма

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Автомобиль загорелся рядом с автобусной остановкой

Автомобиль загорелся рядом с автобусной остановкой

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Утром в Новосибирске загорелся автомобиль

Сегодня утром, 6 марта, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар, в котором пострадал автомобиль.

— Донского 21/1, горит автомобиль в 8:31, — рассказали НГС в службе 112.

Момент пожара попал на видео. На нем видно, что автомобиль стоит рядом с автобусной остановкой.

— Утро у кого-то не задалось, — сказал автор ролика.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области на момент публикации информацию о возгорании не прокомментировали.

В январе в Новосибирске загорелся автомобиль после того, как на него установили сигнализацию. Его пытались потушить снегом.

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Заельцовский районавтомобильпожар
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