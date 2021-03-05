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В Новосибирске вывеска магазина «Мария-Ра» упала на двух человек

Один из них пострадал

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Люди оказались в пустотах вывески

Люди оказались в пустотах вывески

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Двух человек чуть не придавило вывеской «Мария-Ра» в Новосибирске

В пятницу, 5 марта, в Кировском районе Новосибирска вывеска супермаркета «Мария-Ра» по адресу Зорге, 4 упала на людей.

Как сообщает подписчик в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», отец и сын находились около двери, когда конструкция обрушилась. Их спасло то, что они попали в пустоты вывески. В результате один человек получил незначительные травмы.

В салоне красоты, который находится в том же здании, корреспонденту НГС подтвердили факт падения вывески, уточнив, что инцидент произошел около 17 часов.

— В настоящее время сотрудники полиции выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. На данный момент сообщений из медицинских учреждений не поступало, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В прошлом январе вывеска рухнула с магазина в центре Новосибирска.

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МВД«Мария-Ра»вывеска
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