В Новосибирске вывеска магазина «Мария-Ра» упала на двух человек

Двух человек чуть не придавило вывеской «
В пятницу, 5 марта, в Кировском районе Новосибирска вывеска супермаркета «Мария-Ра» по адресу
Как сообщает подписчик в паблике Новосибирской службы эвакуации «
В салоне красоты, который находится в том же здании, корреспонденту НГС подтвердили факт падения вывески, уточнив, что инцидент произошел около
— В настоящее время сотрудники полиции выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. На данный момент сообщений из медицинских учреждений не поступало, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В прошлом январе вывеска рухнула с магазина в центре Новосибирска.