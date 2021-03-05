Новосибирец выпал из окна 9-этажки в Советском районе

Житель Новосибирска выпал из окна на Героев Труда
Вчера вечером, около
Звонок об этом поступил в службу 112 вчера,
В феврале из окна дома на улице Дениса
Мужчину увезли в больницу
Житель Новосибирска выпал из окна на Героев Труда
Вчера вечером, около
Звонок об этом поступил в службу 112 вчера,
В феврале из окна дома на улице Дениса
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