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Новосибирец выпал из окна 9-этажки в Советском районе

Мужчину увезли в больницу

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Инцидент произошел вчера вечером&nbsp;

Инцидент произошел вчера вечером 

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Житель Новосибирска выпал из окна на Героев Труда

Вчера вечером, около 18 часов, из окна 9-го этажа дома на улице Героев Труда, 35а выпал мужчина. С травмами он доставлен в больницу.

Звонок об этом поступил в службу 112 вчера, 4 марта, в 18:20. Главврач скорой помощи Ирина Большакова подтвердила журналисту НГС информацию о том, что такой инцидент был.

В феврале из окна дома на улице Дениса Давыдова, 9 в Дзержинском районе Новосибирска выпал мужчина. Тогда от полученных травм он скончался на месте.

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больницаскорая
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