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«Выбежала на остановку за снегом»: в новосибирском троллейбусе задымилось сиденье — кондуктор выкинула его из салона

Ситуацию в транспорте снял на видео один из пассажиров

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Троллейбус после инцидента поехал дальше без сиденья

Троллейбус после инцидента поехал дальше без сиденья

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Кондуктор выкинула из новосибирского троллейбуса задымившуюся сидушку

В Новосибирске в троллейбусе № 7 загорелось сиденье — кондуктор выбросила в снег тлеющий предмет на глазах изумленных пассажиров.

— Я в это время ехал от остановки «Восход». Кондуктор выбежала на остановку за снегом и пыталась засыпать снегом. В итоге у нее ничего не получилось, и, проехав до остановки «Октябрьской рынок», стояла уже невыносимая вонь, а кондуктор просто вынесла на остановку сиденье, и, засыпав снегом, дальше поехали. Случилось всё в 11:20–11:30, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Задымление попало на видео.

В диспетчерской ГЭТ корреспонденту НГС сообщили, что информации о происшествии к ним не поступало. Редакция отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать происшествие.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщение о задымлении также не поступало.

— У каждого работника есть инструкция реагирования на возгорание, в том числе у кондуктора. И каждое возгорание уникально. В первую очередь мы рекомендуем всегда вызвать пожарную охрану при задымлении. Если бы был действительно пожар, то нам бы сообщили. Что конкретно произошло — должен ответить «Горэлектротранспорт». Экипаж оценил, что произошло только тление, судя по всему, и решили быстро сидушку выбросить в снег и не допустить возгорания — вполне возможно, что и правильно, но сложно оценивать, не понимая в целом ситуации, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске на площади Маркса в конце декабря загорелся троллейбус. А утром 7 октября на подъезде к Димитровскому мосту загорелся автобус.

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троллейбус
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