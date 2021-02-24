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Mercedes-Benz насмерть сбил 75-летнюю женщину на Немировича-Данченко

Она переходила дорогу в неположенном месте

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За рулем&nbsp;Mercedes-Benz ML находился 23-летний молодой человек

За рулем Mercedes-Benz ML находился 23-летний молодой человек

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Днем 24 февраля в Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко иномарка насмерть сбила 75-летнюю женщину.

— Кроссовер Mercedes-Benz ML наехал на пешехода. Пострадавшая лежит на земле, у автомобиля заметные повреждения спереди справа. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, — сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

В ГИБДД подтвердили информацию о трагедии.

— 23-летний водитель на Mercedes ML двигался со стороны улицы Ватутина в сторону моста Октябрьского. У дома № 126, вне зоны пешеходного перехода, он наехал на 75-летнюю женщину- пешехода, которая находилась на проезжей части, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Женщина погибла на месте. На месте продолжают работать автоинспекторы.

8 февраля в Новосибирске возле остановки общественного транспорта «Калининский универмаг» пассажирский автобус наехал на мужчину — он скончался на месте.

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ДТПНовосибирсксмерть пешеходаулица Немировича-Данченко
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