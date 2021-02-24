Mercedes-Benz насмерть сбил 75-летнюю женщину на Немировича-Данченко

Днем
— Кроссовер
В ГИБДД подтвердили информацию о трагедии.
— 23-летний водитель на Mercedes ML двигался со стороны улицы Ватутина в сторону моста Октябрьского. У дома № 126, вне зоны пешеходного перехода, он наехал на 75-летнюю женщину- пешехода, которая находилась на проезжей части, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Женщина погибла на месте. На месте продолжают работать автоинспекторы.
8 февраля в Новосибирске возле остановки общественного транспорта «Калининский универмаг» пассажирский автобус наехал на мужчину — он скончался на месте.