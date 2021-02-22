На трассе под Новосибирском столкнулись две иномарки — один человек погиб на месте

Сегодня утром, 22 февраля, примерно в 09:20 на трассе в Мошковском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля — водитель одной из них, Suzuki Vitara, погиб на месте.

— Предварительно, Suzuki Vitara выехал на встречную полосу, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов. — Кроме водителя Suzuki, еще пострадало три человека.



Подробности смертельной аварии в ГИБДД обещали рассказать позже. На месте ДТП еще работают госавтоинспекторы.