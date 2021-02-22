На трассе под Новосибирском столкнулись две иномарки — один человек погиб на месте

Водитель иномарки погиб в ДТП под Новосибирском
Сегодня утром, 22 февраля, примерно в 09:20 на трассе в Мошковском районе Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля — водитель одной из них, Suzuki Vitara, погиб на месте.
— Предварительно, Suzuki Vitara выехал на встречную полосу, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов. — Кроме водителя Suzuki, еще пострадало три человека.
Подробности смертельной аварии в ГИБДД обещали рассказать позже. На месте ДТП еще работают госавтоинспекторы.
Обновлено: В областном УГИБДД рассказали, что ДТП произошло на 44 километре трассы Р-255.
— Мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем Suzuki grand Vitara, следовал со стороны рабочего посёлка Мошково в сторону Новосибирска, и в пути следования после завершения маневра обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro, под управлением водителя 1990 года рождения, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД Сергей Страдымов.
В результате ДТП погиб водитель Suzuki. Пострадали 4 пассажира Suzuki и водитель Nissan.
В начале февраля в Новосибирске возле остановки общественного транспорта «Калининский универмаг» пассажирский автобус наехал на мужчину — он скончался на месте.