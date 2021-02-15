Водитель ВАЗа сбил женщину на пешеходном переходе — ее доставили в больницу

Водитель ВАЗа сбил женщину в Новосибирске
Утром 15 февраля в Ленинском районе Новосибирска водитель на ВАЗе сбил женщину.
Как сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД, авария произошла напротив дома на
— Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем
Женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».
— Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода, — напомнили в Госавтоинспекции.