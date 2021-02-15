15 февраля понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 73.94
eur 89.61

Все новости

Все новости

Водитель ВАЗа сбил женщину на пешеходном переходе — ее доставили в больницу

ДТП произошло рано утром

1 766
11Обсудить

Поделиться

Авария произошла на улице Титова&nbsp;

Авария произошла на улице Титова 

Поделиться

Водитель ВАЗа сбил женщину в Новосибирске

Утром 15 февраля в Ленинском районе Новосибирска водитель на ВАЗе сбил женщину.

Как сообщили в группе пропаганды новосибирской ГИБДД, авария произошла напротив дома на Титова, 22 примерно в 08:45.

— Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на пешехода (женщину 1968 года рождения), которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД.

Женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

— Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода, — напомнили в Госавтоинспекции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...