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Во Владикавказе взрыв разрушил двухэтажный супермаркет: видео

Предварительная причина — взрыв газа

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Взрыв уничтожил продуктовый магазин

Взрыв уничтожил продуктовый магазин

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Во Владикавказе произошел взрыв в двухэтажном здании, где находился магазин «Магнит». От него ничего не осталось, сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительная причина — взрыв газа. По данным РБК, во взорвавшемся здании хранились кислородные баллоны.

Дома, находящиеся рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, повреждений не получили.

Известно, что во время взрыва в здании магазина находился охранник, его ищут под завалами. Сведений о пострадавших и погибших в полиции пока нет.

Так здание выглядело до взрыва.

На втором этаже здания, над супермаркетом, находилась стоматология

На втором этаже здания, над супермаркетом, находилась стоматология

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Сейчас на месте ЧП работают больше 120 человек: полицейские оцепили территорию, спасатели разбирают завалы.

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Владикавказвзрывмагнитсупермаркет
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