Во Владикавказе взрыв разрушил двухэтажный супермаркет: видео

Во Владикавказе произошел взрыв в двухэтажном здании, где находился магазин «Магнит». От него ничего не осталось, сообщает Telegram-канал Baza.
Предварительная причина — взрыв газа. По данным РБК, во взорвавшемся здании хранились кислородные баллоны.
Дома, находящиеся рядом с супермаркетом, где произошел взрыв, повреждений не получили.
Известно, что во время взрыва в здании магазина находился охранник, его ищут под завалами. Сведений о пострадавших и погибших в полиции пока нет.
Так здание выглядело до взрыва.
Сейчас на месте ЧП работают больше 120 человек: полицейские оцепили территорию, спасатели разбирают завалы.