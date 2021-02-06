В Новосибирске пьяный покупатель разгромил продуктовый магазин

Сегодняшней ночью в Октябрьском районе полиция задержала неадекватного покупателя — мужчина крушил витрины в магазине на улице Никитина. Информацию об этом в редакцию сообщила читательница:
— Произошло всё где-то между 23:00 и 00:00. Кто-то разгромил магазин на Никитина. Там стояли несколько экипажей полиции и скорая.
Еще один читатель НГС уточнил, что погром в магазине учинил мужчина — он был нетрезв.
По данным 2ГИС, в пострадавшем здании находится небольшой продуктовый магазин, в котором комментировать случившееся отказались.
В ГУ МВД по региону корреспонденту подтвердили, что сообщение об инциденте на Никитина к ним действительно поступало.
— Гражданин в неадекватном состоянии совершал противоправные действия, портил имущество магазина. Сотрудниками ППС он был задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято решение, — добавили в пресс-службе ведомства.
Обновлено: после публикации новости в полиции сообщили, что мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение.
Осенью прошлого года дебош в элитном ЖК устроили подростки — они разбили дверь в колясочной и украли велосипеды.