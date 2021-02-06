В Новосибирске пьяный покупатель разгромил продуктовый магазин

Сегодняшней ночью в Октябрьском районе полиция задержала неадекватного покупателя — мужчина крушил витрины в магазине на улице Никитина. Информацию об этом в редакцию сообщила читательница:



— Произошло всё где-то между 23:00 и 00:00. Кто-то разгромил магазин на Никитина. Там стояли несколько экипажей полиции и скорая.



Еще один читатель НГС уточнил, что погром в магазине учинил мужчина — он был нетрезв.



По данным 2ГИС, в пострадавшем здании находится небольшой продуктовый магазин, в котором комментировать случившееся отказались.

