6 февраля суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняПозвали на бесплатный массаж, а потом выгнали

Все новости

Все новости

В Новосибирске пьяный покупатель разгромил продуктовый магазин

Нападение на торговую точку произошло в Октябрьском районе

5 564
45Обсудить

Поделиться

Так выглядит магазин, в котором произошел ночной инцидент

Так выглядит магазин, в котором произошел ночной инцидент

Поделиться

Сегодняшней ночью в Октябрьском районе полиция задержала неадекватного покупателя — мужчина крушил витрины в магазине на улице Никитина. Информацию об этом в редакцию сообщила читательница:

— Произошло всё где-то между 23:00 и 00:00. Кто-то разгромил магазин на Никитина. Там стояли несколько экипажей полиции и скорая.

Еще один читатель НГС уточнил, что погром в магазине учинил мужчина — он был нетрезв.

По данным 2ГИС, в пострадавшем здании находится небольшой продуктовый магазин, в котором комментировать случившееся отказались.

В ГУ МВД по региону корреспонденту подтвердили, что сообщение об инциденте на Никитина к ним действительно поступало.

— Гражданин в неадекватном состоянии совершал противоправные действия, портил имущество магазина. Сотрудниками ППС он был задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято решение, — добавили в пресс-службе ведомства.

Обновлено: после публикации новости в полиции сообщили, что мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение.

Осенью прошлого года дебош в элитном ЖК устроили подростки — они разбили дверь в колясочной и украли велосипеды.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

магазинпогромполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...