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Недавно перенес пневмонию: что известно о новосибирском водителе, который потерял сознание за рулем автобуса и умер

Водителю было 34 года, сегодня с ним будет прощание

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У 34-летнего водителя Антона Рогачёва остались жена и <nobr class="_">9-летний</nobr> сын

У 34-летнего водителя Антона Рогачёва остались жена и 9-летний сын

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Новосибирский водитель Антон Рогачёв, который потерял сознание за рулем автобуса и умер, незадолго до происшествия переболел пневмонией — об этом рассказал его начальник, директор транспортной компании «Белмарс» Георгий Платоненко.

В субботу, 30 января, 34-летнему водителю автобуса № 39 стало плохо за рулем — он потерял сознание, транспорт стал неуправляемым и выехал на встречку в районе остановки «Красина» в Новосибирске и врезался в троллейбус № 10. На место прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, у водителя автобуса Антона Рогачёва случился инсульт. Но пока точной информации о причинах случившегося нет.

— Пока заключений судмедэкспертизы нет. По предварительным данным, кто говорит — тромб, кто — инсульт, — рассказал Георгий Платоненко.

По его словам, в день происшествия водитель, как обычно, прошел медосмотр. А до этого он отдыхал — на работе находился второй день после отпуска.

— Получилось, он вышел в пятницу работать, у него было маленькое ДТП — не по его вине легковой автомобиль врезался в автобус, и он рано ушел с линии. И на следующий день вышел (в день случившегося), он не был уставшим, и нельзя сказать, что он не соблюдал режим труда и отдыха, — подчеркнул Георгий Платоненко.

Директор добавил, что незадолго до инцидента Антон переболел пневмонией.

— Парень добросовестный, положительный сотрудник, — отметил руководитель компании. — Мы пока оказали первую помощь, коллектив отдельно выдвинул инициативу помочь.

Знакомая семьи Антона Рогачёва рассказала, что деньги на похороны собирали в том числе друзья и коллеги, так как для семьи это очень дорого. Посты со сборами размещали в соцсетях. По ее словам, прощание будет сегодня, 2 февраля. У Антона остались жена и 9-летний сын.

В сентябре рейсовый автобус съехал в кювет под Новосибирском — водителю стало плохо с сердцем, его отвезли в больницу.

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водитель автобусаобщественный транспорт
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