Недавно перенес пневмонию: что известно о новосибирском водителе, который потерял сознание за рулем автобуса и умер

Новосибирский водитель Антон Рогачёв, который потерял сознание за рулем автобуса и умер, незадолго до происшествия переболел пневмонией — об этом рассказал его начальник, директор транспортной компании «Белмарс» Георгий Платоненко.

В субботу, 30 января , 34-летнему водителю автобуса № 39 стало плохо за рулем — он потерял сознание, транспорт стал неуправляемым и выехал на встречку в районе остановки «Красина» в Новосибирске и врезался в троллейбус № 10 . На место прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.