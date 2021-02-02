Недавно перенес пневмонию: что известно о новосибирском водителе, который потерял сознание за рулем автобуса и умер

Новосибирский водитель Антон Рогачёв, который потерял сознание за рулем автобуса и умер, незадолго до происшествия переболел пневмонией — об этом рассказал его начальник, директор транспортной компании «Белмарс» Георгий Платоненко.
В субботу,
По предварительным данным, у водителя автобуса Антона Рогачёва случился инсульт. Но пока точной информации о причинах случившегося нет.
— Пока заключений судмедэкспертизы нет. По предварительным данным, кто говорит — тромб, кто — инсульт, — рассказал Георгий Платоненко.
По его словам, в день происшествия водитель, как обычно, прошел медосмотр. А до этого он отдыхал — на работе находился второй день после отпуска.
— Получилось, он вышел в пятницу работать, у него было маленькое ДТП — не по его вине легковой автомобиль врезался в автобус, и он рано ушел с линии. И на следующий день вышел (в день случившегося), он не был уставшим, и нельзя сказать, что он не соблюдал режим труда и отдыха, — подчеркнул Георгий Платоненко.
Директор добавил, что незадолго до инцидента Антон переболел пневмонией.
— Парень добросовестный, положительный сотрудник, — отметил руководитель компании. — Мы пока оказали первую помощь, коллектив отдельно выдвинул инициативу помочь.
Знакомая семьи Антона Рогачёва рассказала, что деньги на похороны собирали в том числе друзья и коллеги, так как для семьи это очень дорого. Посты со сборами размещали в соцсетях. По ее словам, прощание будет сегодня,
В сентябре рейсовый автобус съехал в кювет под Новосибирском — водителю стало плохо с сердцем, его отвезли в больницу.