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К зданию полиции в центре Новосибирска приехала машина разминирования. Что там произошло?

Во время проверки улицу рядом со зданием оцепили

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На место приехали специальные службы

На место приехали специальные службы

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Около здания полиции в Новосибирске нашли странный пакет

Днем 1 февраля к зданию полиции на Серебренниковской, 40 в Новосибирске приехали служба разминирования и машины спецслужб.

— У полиции на Серебренниковской движение с кинологами, оцеплена улица, — сообщил в НГС очевидец.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— Действительно поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никах предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено, — сообщили в ведомстве.

Спецслужбы подъехали к зданию полиции во второй половине дня

Спецслужбы подъехали к зданию полиции во второй половине дня

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Осенью из здания НГУ эвакуировали людей. Тогда тоже поступило сообщение о минировании в вузе. До этого информация о минировании поступала в Ленинский районный суд.

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МВДминирование
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