К зданию полиции в центре Новосибирска приехала машина разминирования. Что там произошло?

Около здания полиции в Новосибирске нашли странный пакет
Днем 1 февраля к зданию полиции на
— У полиции на Серебренниковской движение с кинологами, оцеплена улица, — сообщил в НГС очевидец.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:
— Действительно поступила информация от граждан о бесхозном пакете на улице Серебренниковской. В ходе проверочных мероприятий в пакете никах предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено, — сообщили в ведомстве.
Осенью из здания НГУ эвакуировали людей. Тогда тоже поступило сообщение о минировании в вузе. До этого информация о минировании поступала в Ленинский районный суд.