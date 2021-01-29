Новосибирца на скорой увезли с рыбалки — он впал в кому

Новосибирцу стало плохо во время рыбалки на Затоне
Днем в пятницу,
По информации мэрии, спасателям МАСС поступил звонок от дежурного скорой помощи о том, что стало плохо мужчине на водоеме в микрорайоне Затон. Требовалась помощь в его транспортировке до автомобиля скорой помощи.
— Ближайший экипаж МАСС был оперативно отправлен на место. Мужчину на носилках донесли до берега и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также в транспортировке помогли очевидцы, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила, что мужчине стало плохо:
— Мужчина в тяжелом состоянии, но не скончался. Пациент в коме. Ему оказали помощь на месте, сейчас его везут в городскую клиническую больницу
Также Ирина Большакова сообщила, что пока пациент находится в коматозном состоянии, сложно определить, почему ему стало плохо.
В ГУ МВД по Новосибирску пояснили, что информация о происшествии в дежурный отдел Ленинского района не поступала.
В октябре посетительнице новосибирского бассейна «Аква-Тонус» стало плохо в воде. Приехавшие на место сотрудники пытались реанимировать посетительницу, но безрезультатно.