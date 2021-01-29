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Новосибирца на скорой увезли с рыбалки — он впал в кому

В транспортировке мужчины до скорой помогли очевидцы и спасатели

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Спасатели МАСС донесли на носилках мужчину до берега и передали бригаде скорой медицинской помощи

Спасатели МАСС донесли на носилках мужчину до берега и передали бригаде скорой медицинской помощи

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Новосибирцу стало плохо во время рыбалки на Затоне

Днем в пятницу, 29 января, в Новосибирске во время рыбалки на Затоне стало плохо мужчине — его увезли на скорой.

По информации мэрии, спасателям МАСС поступил звонок от дежурного скорой помощи о том, что стало плохо мужчине на водоеме в микрорайоне Затон. Требовалась помощь в его транспортировке до автомобиля скорой помощи.

— Ближайший экипаж МАСС был оперативно отправлен на место. Мужчину на носилках донесли до берега и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также в транспортировке помогли очевидцы, — сообщили в пресс-службе мэрии.

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Главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила, что мужчине стало плохо:

— Мужчина в тяжелом состоянии, но не скончался. Пациент в коме. Ему оказали помощь на месте, сейчас его везут в городскую клиническую больницу № 1.

Также Ирина Большакова сообщила, что пока пациент находится в коматозном состоянии, сложно определить, почему ему стало плохо.

В ГУ МВД по Новосибирску пояснили, что информация о происшествии в дежурный отдел Ленинского района не поступала.

В октябре посетительнице новосибирского бассейна «Аква-Тонус» стало плохо в воде. Приехавшие на место сотрудники пытались реанимировать посетительницу, но безрезультатно.

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МАССстало плохоскорая
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