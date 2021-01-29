Новосибирца на скорой увезли с рыбалки — он впал в кому

Днем в пятницу, 29 января , в Новосибирске во время рыбалки на Затоне стало плохо мужчине — его увезли на скорой.



По информации мэрии, спасателям МАСС поступил звонок от дежурного скорой помощи о том, что стало плохо мужчине на водоеме в микрорайоне Затон. Требовалась помощь в его транспортировке до автомобиля скорой помощи.

— Ближайший экипаж МАСС был оперативно отправлен на место. Мужчину на носилках донесли до берега и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также в транспортировке помогли очевидцы, — сообщили в пресс-службе мэрии.