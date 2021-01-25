«Под колесами был зеркальный лед»: разбираем с экспертами страшную аварию с панелевозом на трассе

По расчетам Дмитрия, панелевоз тоже особенно не гнал — по трассе М-5 он шел на скорости 43 км/ч, которая непосредственно перед ударом упала до 27 км/ч.



— Среднее замедление панелевоза втрое меньше, чем у машины с регистратором: 0,31 м/с2 против 0,92 м/с2 , — говорит автоюрист. — Панелевоз определенно тормозил, вопрос лишь в том, начал ли он делать это сразу, как стала очевидна опасность. Может быть, он начал тормозить поздно или у него проблемы с резиной, поэтому замедление оказалось таким низким.



Кстати, на сухом асфальте легковой автомобиль может замедляться с ускорениями до 1g ( 9,8 м/с2 ), то есть тормозная динамика панелевоза в данном случае была чуть ли не в 30 раз хуже.



Вероятно, столь низкие замедления — следствие скользкости дороги. Автоюрист Лев Воропаев говорит, что если коэффициент сцепления ниже нормативных 0,3 единицы , то и сам занос Opel, и плохое торможение фуры могут признать следствием халатности дорожников.

Шпарил на летней резине?

Но есть другой вопрос: а были ли на панелевозе шины по сезону? Дальнобойщик с многолетним стажем Эдуард Белкин рассказывает: