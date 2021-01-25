«Под колесами был зеркальный лед»: разбираем с экспертами страшную аварию с панелевозом на трассе

Эта авария случилась 20 января на трассе М-5 в Челябинской области: Opel Meriva занесло, стукнуло о разделительное ограждение и выбросило в правую полосу, по которой шел панелевоз. Водитель легковушки, 57-летняя заведующая детсадом, погибла. Есть ли доля вины шофера грузовика, который влетел в ее автомобиль как будто полным ходом?
Конечно, водитель панелевоза стал заложником ситуации, но многие читатели нашего сайта обратили внимание, что он протаранил легковушку словно без торможения. При этом пункт
При разборе аварии с погибшим назначается автотехническая экспертиза, которая и решает подобные вопросы. Если установят, что водитель панелевоза не предпринял ничего для предотвращения наезда, он может быть признан виновным в нарушении пункта
Критическая скользкость покрытия
Автоюрист Дмитрий Ларионов считает, что основная причина аварии — в чрезмерно скользком покрытии.
— Автомобиль с регистратором повело на торможении, значит, вероятно, он сразу давил педаль в пол. Его скорость в начале видео была около
По расчетам Дмитрия, панелевоз тоже особенно не гнал — по трассе М-5 он шел на скорости 43 км/ч, которая непосредственно перед ударом упала до 27 км/ч.
— Среднее замедление панелевоза втрое меньше, чем у машины с регистратором:
Кстати, на сухом асфальте легковой автомобиль может замедляться с ускорениями до 1g (
Вероятно, столь низкие замедления — следствие скользкости дороги. Автоюрист Лев Воропаев говорит, что если коэффициент сцепления ниже нормативных
Шпарил на летней резине?
Но есть другой вопрос: а были ли на панелевозе шины по сезону? Дальнобойщик с многолетним стажем Эдуард Белкин рассказывает:
— Никакие зимние шины для автопоездов, как правило, не используются, потому что, считайте, у вас 32 колеса, каждая шина стоит по 20 тысяч рублей, поэтому в основном ездят на всесезонной резине. Тормозить по льду на ней — дохлый номер. А в данном случае не исключено, что панелевоз использовался на убой и шины были не первой свежести.
Эдуард также отмечает особенности работы АБС у грузовиков: относительно современный тягач Scania наверняка был оснащен ею, а вот старый полуприцеп — не факт.
— В итоге если дать хорошенько по тормозам, «телега» пойдет юзом и автопоезд сложится пополам, — говорит наш собеседник.
Не считает он реалистичным и вариант объезда препятствия: груженый панелевоз слишком инерционен, чтобы маневрировать в стиле сноуборда.
Хорошо, но не является ли одной из причин трагедии несезонность резины?
— Это зависит от заключения экспертов, например, перед ними могут поставить вопрос — имел ли водитель грузовика возможность избежать аварии, если бы машина была оснащена другим типом шин, — говорит Лев Воропаев. — Если авария случилась бы в любом случае, эксперт заключает, что выбор несезонной резины не находится в причинно-следственной связи с ДТП.
Кстати, как такового штрафа за езду на несезонной резине нет, да и требование использовать с декабря по февраль зимнюю резину в ПДД еще только планируют внести.
Вопрос скорости
СЮЖЕТ
Но если дорога скользкая, а шины неважные, не должен ли панелевоз выбирать такую скорость, чтобы успеть остановиться в любом случае? Получается, он ехал быстрее, чем позволяли условия?
— В ходе автоэкспертизы этот вопрос наверняка изучат и определят скорость, которая считалась бы безопасной для данных условий, — добавляет Лев Воропаев. — Эксперты определят момент обнаружения опасности и расстояние между панелевозом и Opel в этот момент, а затем вычислят, с какой скоростью должен был двигаться панелевоз, чтобы иметь возможность избежать ДТП. Если он ехал быстрее этого, опять же ему могут вменить нарушение пункта 10.1 ПДД.
За ДТП с одним погибшим водителю грозит до 5 лет лишения свободы (часть 3 статьи 264 УК РФ). Предельный срок возрастает до 12 лет, если водитель был нетрезв, но сведений об опьянении водителя панелевоза нет.
Таким образом, виновниками этого ДТП могут признать как людей, ответственных за содержание дороги, так и водителя грузовика, если выяснится, что он мог избежать аварии, выполнив одно из условий: раньше затормозить, выбрать шины по сезону или ехать не так быстро. Если же вне зависимости от действий водителя авария неизбежна, он признается невиновным.